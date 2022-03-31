Прориву в російсько-українських переговорах – немає, – МЗС Франції

Жан-Ів Ле Дріан – глава МЗС Франції – заявив, що прориву в російсько-українських переговорах – немає. Володимир Путін досі хоче нав'язати Україні свій диктат.

Ле Дріан не побачив нічого нового у тому, що обговорювали під час переговорів у Стамбулі. За словами міністра, питання "все ті ж".

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Глава МЗС Франції зауважив, що Володимир Зеленський хоче, аби Україна отримала гарантії безпеки.

Ми хочемо припинення вогню якнайшвидше, але тим часом ми продовжимо постачати Україні оборонну, легальну зброю, тому що це необхідно, тому що ми хочемо, щоб війна припинилася,

– наголосив Ле Дріан.

Він наголосив: якщо Росія хоче робити якісь кроки вперед, вона має зняти облогу Маріуполя. До міста мають пропустити гуманітарну допомогу. Маріупольці мають отримати змогу вільно пересуватися.

"Це дозволило б нам мати мінімум довіру до російських заяв", – заявив міністр.

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