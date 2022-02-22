Пророчий сон про Путіна й Донбас справдився через 20 років

Гаразд, розкажу один давній сон, раз таке діло. Десь у кінці 1990-х снився мені Путін.

Чорна тінь з майбутнього

Ніби він у мене в хаті, приїхав непроханий у гості разом із дружиною, сидять із підібганими калачиком ногами на моєму ліжку, щоправда – на своїх двох простирадлах, що привезли зі собою…

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Бесідуємо з ним досить світськи, я його питаю, чи він розуміє українську мову, він бадьоро відказує в тому дусі, що – а чого ж там, мовляв, не розуміти!

Ото, думаю собі, причепилась причепа, і як же ж його тепер позбутися – добре ще, що хоч на своїх простирадлах повсідались, а то б зовсім гидко було…



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Понад 20 років минуло звідтоді (буде час, знайду в щоденнику той запис, уточню дату). І от вони, нарешті, оті "два простирадла", проявилися – підписав!

"Прізнанниє государства". На них і сидітиме – підібгавши ноги калачиком. І псуватиме нам життя. Гидка така війна, гидка-прегидка. Гидомирна просто.

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