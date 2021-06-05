Проросійські бойовики на Донбасі погрожують розстріляти Протасевича в разі екстрадиції

Якщо засновника NEXTA Романа Протасевича екстрадують на окуповані території Донбасу, то йому може загрожувати смертна кара. Як повідомило ЗМІ джерело у так званій "народній міліції окупантів", мовиться про розстріл.

Протасевичу бойовики можуть інкримінувати "злочини проти людяності". Про це пише Lenta.

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Представники "прокуратури" бойовиків виїхали в Білорусь

Раніше в так званій "ЛНР" журналіста звинуватили у транзиті на Донбас громадян, що бажали воювати на боці України.

Як повідомили сепаратистські ЗМІ, представники так званої "прокуратури" бойовиків уже виїхали в Білорусь, аби допитати Протасевича. Раніше таке запрошення окупантам уже надійшло від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Протасевич боїться видачі бойовикам

Білорусь не може видати свого громадянина іноземній державі, якщо інше не передбачено міжнародними договорами Білорусі.

Раніше під час так званого інтерв'ю Роман Протасевич відповів, що боїться запиту на екстрадицію бойовикам на Донбасі. Він сподівається, що у Лукашенка "буде достатньо політичної волі, аби його не видати".

За що бойовики переслідують Протасевича

На окупованих територіях Донбасу проти Романа Протасевича порушили справу наприкінці травня. Протасевич у 2014 році добровільно вступив у батальйон "Азов", а його бойовики визнали "терористичною організацією". Засновник NEXTA начебто брав участь у бойових діях до 2015 року і обстрілював позиції бойовиків з важкого озброєння.

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Сам Протасевич підтвердив, що на Донбасі справді був, проте зброї до рук не брав.

Що відомо про затримання Романа Протасевича