Проросійські політики в Україні розвели Кремль на мільядри доларів, – Bellingcat

За даними Bellingcat, політики, які просували інтереси Росії в Україні, "кинули" своїх кремлівських господарів. ФСБ витрачала на вербування українців мільярди доларів, але результату це не дало.

Проросійські політики виявилися настільки безпринциповими, що заробили навіть на зраді власної держави. Про такі схеми розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

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Кремль 8 років спонсорував проросійських політиків

Христо Грозєв розповів, що зараз спільно з Інсайдером триває робота над розслідуванням, мета якого з'ясувати, скільки коштів Росія витратила на фінансування проросійських політиків в Україні. Однак розслідувач заявив, що мова йде про мільярди доларів.

Близько 150 – 160 офіцерів ФСБ займалися вербуванням українців. Для цього вони мали необмежений бюджет.

Багато коштів витрачали на організацію зустрічей з тими, кого хотіли завербувати. Їх організовували на Кіпрі, в Таїланді та на Мальдівах. Крім того, російські агенти отримували гроші готівкою від ФСБ. Тому Грозєв заявив, що рішення президента Володимира Зеленського про заборону проросійських партій було правильним.

Розслідування дало нам розуміння правильності рішення Зеленського закрити певну кількість партій, тому що ми бачимо саме представників цих партій, багатьох із них, не всіх партій, серед активів цієї групи зі 150 ФСБшників. Отже, очевидно, це абсолютно неавтентичні партії, вони курувалися ФСБ,

– заявив Грозєв.

Своєю чергою зрадники залишилися зрадниками – після зради держави вони отримували кошти від країни-агресорки, яка окупувала частину територій України та розпочала війну. Та напередодні повномасштабної війни проросійські політики виїхали за кордон. Однак більшість з них чомусь втікали не в Росію, а в європейські країни.

З "найвідоміших" уже колишніх проросійських політиків у Росії перебуває екснардеп Ілля Кива, якого вже позбавили мандата та оголосили у розшук.

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