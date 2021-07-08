Стежив за позиціями ЗСУ: проросійського бойовика засудили до 10 років
Джерело:"Останній Блокпост"
Бойовика, який воював на боці окупантів Донеччини, засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Українські військові затримали російського найманця у травні 2021 року.
Пресслужба телеграм-каналу "Останній Блокпост" розповіла, що "на початку травня поблизу селища міського типу Новгородське Донецької області Олександра Скобиляку затримали наші військові".
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Упродовж 2016 – 2019 років у складі бригади бойовиків "Беркут" він був розвідником і здійснював спостереження за військовими позиціями української армії,
– мовиться у повідомленні.
Згодом проросійський бойовик став командиром відділення першого батальйону так званої територіальної оборони на окупованій Донеччині.
У Чехії засудили бойовика
- У Чехії засудили 32-річного Мартіна Кантора, який воював на боці окупантів Луганщини. Чоловіка визнали винним у скоєнні терористичного акту, а також – в участі у терористичній групі.
- Прокурор розповів, що на Донбасі Кантор входив до розвідувально-диверсійної групи. Зокрема, бойовик особисто встановлював міни та гранатомети у районі лінії розмежування
- Наразі місце перебування Кантора – невідоме, тому чоловіка судили заочно. Один з його приятелів навіть розповів, що отримав повідомлення про смерть бойовика.