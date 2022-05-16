Проросійського Орбана вп'яте переобрали прем'єр-міністром Угорщини

Угорщина вирішила не змінювати курсу свого розвитку. Прем'єр-міністром знову став Віктор Орбан, який відомий своєю симпатією до Кремля.

Україні не варто сподіватися на зміну риторики Угорщини щодо війни Росії проти України та нафтового ембарго для нафти окупантів. На політичній арені представники цієї країни не змінилися.

Читайте також Почалося "прозріння", – Веніславський про прихильників "русского міра" на окупованих територіях

Ще одне обрання Орбана

Угорські парламентарі провели голосування щодо переобрання Віктора Орбана на посаду прем'єр-міністра. За результатами голосування проросійський політик вже знову буде займати цю посаду, це було його п'яте переобрання поспіль.

За відповідне рішення проголосували 133 депутати угорського парламенту, 27 обрали позицію "проти". Від голосування не утримався жоден депутат.

Перед голосування з відкритим протестом проти Орбана виступили опозиційні депутати. Рух "Наша Батьківщина" наголосив на тому, що впродовж 12 років свого правління Орбан вживав лише "фіктивні заходи", тому його робота далека від задовільної.

Нагадаємо на виборах у парламент Угорщини партія Орбана "Фідес" здобула впевнену перемогу. Останнім часом проросійський прем'єр Угорщини відзначався заявами проти нафтового ембарго для Росії у шостому пакеті санкцій ЄС. Також він намагається усіх запевнити, що Європі не вдасться замінити дешеві енергоносії росіян американськими.

Міжнародний фронт: коротко про останні події

У Москві Путін зібрав країн-членів Організації договору про колективну безпеку, щоб вони трішки послухали його байки про ситуацію у світі. Для російського диктатора вступ Швеції та Фінляндії до НАТО різко перестав бути загрозою, хоча він тривалий час кричав абсолютно про протилежне. Також Путін пообіцяв "реагувати", якщо в цих країнах НАТО будуватиме свої бази.

Через санкції в Росії незабаром очікується велике зростання інфляції. Такий висновок зробила Єврокомісія на основі свого аналізу російської економіки.

Україна та Сполучені Штати Америки активно працюють над тим, щоб подолати паливну кризу, зараз напрацьовуються найбільш вдалі логістичні маршрути. Окрім того, Україна домовилася з Польщею про відсутність дозволів для перевізників палива.

Дивіться також – у лідерів держав ОДКБ є багато питань до Путіна