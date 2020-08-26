Президент Чехії Мілош Земан потрапив до лікарні увечері вівторка, 25 серпня. Політик зазнав травми руки та йому вже роблять операцію. Земан неодноразово відзначався проросійськими заявами щодо України.

Госпіталізація Земана: що відомо

Про те, що президент Чехії через травму руки потрапив до лікарні, повідомило чеське видання Novinky.cz. Аналогічну інформацію оприлюднило й кілька авторитетних світових ресурсів. Згодом її у твіттері підтвердив речник Земана Іржі Овчачек.

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Відповідно до повідомлень, Земан дивився новини по телевізору. І після їх завершення не скористався залізною опорою або допомогою співробітників служби безпеки. Зрештою спіткнувся та зламав праву руку.

Президент Чехії зараз перебуває у Госпіталі при Військовому університеті Праги. Наразі його поранену руку оперують.

Життю президента нічого не загрожує. Він контактує зі своїми родиною та персоналом,

– зазначив Овчачек.

Він додав, що подальші плани Земана на посаді президента адаптують під процедуру з його оздоровлення.

Pan prezident byl dnes večer kvůli úrazu ruky hospitalizován v ÚVN v Praze.



Pan prezident podstoupí operační zákrok zraněné paže. Nejde o stav ohrožující na životě, pan prezident je v kontaktu s rodinou a spolupracovníky.



Program pana prezidenta bude uzpůsoben rekonvalescenci. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) August 25, 2020

Також є інформація, що 25 серпня Земан зустрічався з головою партії "Свобода та пряма демократія" Томіо Окамурою.

Prezident republiky Miloš Zeman přijal v úterý dne 25. srpna 2020 na Pražském hradě na jeho žádost místopředsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předsedu hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamuru. pic.twitter.com/1m9czGwMgN — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) August 25, 2020

Що цьому передувало

Чеські журналісти зазначають, що 75-річний Земан уже давно скаржився на невропатію нижніх кінцівок. За словами Овчачека, саме це стало причиною його падіння.

За словами Овчачека, саме це стало причиною його падіння. У жовтні 2019 року він навіть проходив профілактичний огляд і казав, що єдина його проблема – хворі ноги. Водночас Земан відкинув повідомлення про те, що йому доведеться подати у відставку за станом здоров'я.

Водночас Земан відкинув повідомлення про те, що йому доведеться подати у відставку за станом здоров'я. Також чеський президент свого часу скаржився на проблеми зі слухом і низький артеріальний тиск.

Крім того, Земан говорив, що лікарі в 2015 році діагностували у нього діабет.

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Останні гучні кроки Земана щодо України

У 2018 році він публічно закликав Чехію офіційно протестувати проти "поклоніння військовим злочинцям з України". Він зазначав, що нібито міністерство закордонних справ Чехії, зокрема, його очільник Томаш Петршічек, "на вшанування бандерівців в Україні боязливо мовчить".

У березні 2019-го Земан запропонував змінити Конституцію України у частині про децентралізацію. На його думку, український народ розділено за мовним принципом, і "децентралізація може допомогти вирішити всі проблеми".

У вересні того ж року Земан прийняв делегацію "Світової ради підкарпатських русинів". Лідери організації, зокрема, поскаржилися на утиски русинів в Україні та обговорили з Земаном питання "більшої автономії Закарпатської області в Україні". Деякі учасники делегації відомі тісними контактами з Росією та підтримують її агресію проти України.