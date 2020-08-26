Проросійського президента Чехії Земана госпіталізували: яка причина
Президент Чехії Мілош Земан потрапив до лікарні увечері вівторка, 25 серпня. Політик зазнав травми руки та йому вже роблять операцію. Земан неодноразово відзначався проросійськими заявами щодо України.
Госпіталізація Земана: що відомо
Про те, що президент Чехії через травму руки потрапив до лікарні, повідомило чеське видання Novinky.cz. Аналогічну інформацію оприлюднило й кілька авторитетних світових ресурсів. Згодом її у твіттері підтвердив речник Земана Іржі Овчачек.
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Відповідно до повідомлень, Земан дивився новини по телевізору. І після їх завершення не скористався залізною опорою або допомогою співробітників служби безпеки. Зрештою спіткнувся та зламав праву руку.
Президент Чехії зараз перебуває у Госпіталі при Військовому університеті Праги. Наразі його поранену руку оперують.
Життю президента нічого не загрожує. Він контактує зі своїми родиною та персоналом,
– зазначив Овчачек.
Він додав, що подальші плани Земана на посаді президента адаптують під процедуру з його оздоровлення.
Також є інформація, що 25 серпня Земан зустрічався з головою партії "Свобода та пряма демократія" Томіо Окамурою.
Що цьому передувало
- Чеські журналісти зазначають, що 75-річний Земан уже давно скаржився на невропатію нижніх кінцівок. За словами Овчачека, саме це стало причиною його падіння.
- У жовтні 2019 року він навіть проходив профілактичний огляд і казав, що єдина його проблема – хворі ноги. Водночас Земан відкинув повідомлення про те, що йому доведеться подати у відставку за станом здоров'я.
- Також чеський президент свого часу скаржився на проблеми зі слухом і низький артеріальний тиск.
- Крім того, Земан говорив, що лікарі в 2015 році діагностували у нього діабет.
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Останні гучні кроки Земана щодо України
- У 2018 році він публічно закликав Чехію офіційно протестувати проти "поклоніння військовим злочинцям з України". Він зазначав, що нібито міністерство закордонних справ Чехії, зокрема, його очільник Томаш Петршічек, "на вшанування бандерівців в Україні боязливо мовчить".
- У березні 2019-го Земан запропонував змінити Конституцію України у частині про децентралізацію. На його думку, український народ розділено за мовним принципом, і "децентралізація може допомогти вирішити всі проблеми".
- У вересні того ж року Земан прийняв делегацію "Світової ради підкарпатських русинів". Лідери організації, зокрема, поскаржилися на утиски русинів в Україні та обговорили з Земаном питання "більшої автономії Закарпатської області в Україні". Деякі учасники делегації відомі тісними контактами з Росією та підтримують її агресію проти України.
- А в жовтні Земан назвав Крим російським. Також він запросив до президентського палацу представників кримської проросійської організації "Къырым бирлиги".