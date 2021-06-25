Проросійського "журналіста" Коцабу облили зеленкою та побили: відео

В Івано-Франківську побили медведчуківського пропагандиста Руслана Коцабу. Крім цього, його облили зеленкою на пероні залізничного-вокзалу.

Інцидент стався вночі проти 25 червня, коли "журналіст" повертався до Києва. У своєму фейсбуці Коцаба опублікував відповідне відео та фото після побиття.

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Що каже сам Коцаба

Проросійський "журналіст" повідомив, що перебуває у лікарні, й опублікував кадри з вокзалу та відділення патрульної поліції після побиття.

На відео чути гасла "Слава Україні – Героям слава", "Путін – х*йло", "Ні сєпарам в Івано-Франківську". Коцаба у відповідь обзиває нападників "с*икунами".

Коцабу побили в Івано-Франківську: дивіться відео

Хто "зустрічав" Коцабу

Як повідомили у фейсбуці націоналістичного руху "Карпатська Січ", "зустрічали" Коцабу їхні представники спільно з бійцями "Правого сектору", "Тризуба" та "Фрайкору". "Привітались, як кажуть звичаї міста, додали кольору в життя. Якщо Руслан думає, що на цьому все, то він та його прихильники й соратники, помиляються. Кольорів буде більше і частіше", – мовиться у повідоленні.

Що відомо про Коцабу

Через свою пропагандистьску діяльність Коцабі діставалося й раніше. У грудні 2017 року його вдарив по обличчю Олексій Бик, член "Правого сектора".

Джерело: Media Sapiens