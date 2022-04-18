Проросійську конкурентку Макрона запідозрили у привласненні майже 140 тисяч євро

Кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен перед другим туром виборів втрапила у гучний скандал. Шанувальницю Путіна звинуватили у шахрайстві на велику суму грошей.

Лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен стала фігуранткою розслідування французької прокуратури. Справа може вбити її шанси у другому турі президентських виборів у Франції.

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Підозра у розкраданні коштів

Європейське бюро боротьби з шахрайством OLAF звинуватило Марін Ле Пен у крадіжці бюджетних коштів. Зокрема, йдеться про привласнення 140 тисяч євро з бюджету Європарламенту, де вона була депутатом з 2004 по 201

Підозрюється, що Ле Пен витрачала гроші на оплату готелів та організацію заходів. Прокуратура наразі аналізує всі дані, а адвокати Ле Пен заявляють, що ця справа – спроба вплинути на вибори президента Франції, які відбудуться 24 квітня.

Нагадаємо, Ле Пен є суперницею Макрона у президентських перегонах. Раніше її звинувачували у тісних зв'язках з російським диктатором Володимиром Путіним.

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