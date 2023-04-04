Городи людей затопило: у Краматорську через снігопад прорвало частину дамби

Через погіршення погодніх умов в Краматорську на Донеччині сталося справжнє природнє лихо. Власне, була частково зруйнована дамба.

У вівторок, 4 квітня, міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що березневий сніг в регіоні наробив чимало клопоту для жителів. Зокрема, частину конструкції гідротехнічної споруди було пошкоджено.

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"Тривають роботи"

За словами Гончаренка, на місце події виїхали усі відповідні служби. Вони намагаються, зокрема, мінімізувати потік води, аби той, вочевидь, не наробив більше проблем для людей.

Березневий снігопад продовжує коїти лиха – розбило частину конструкції дамби, збільшився викид води. Всі відповідні служби на місцях, намагаємось зменшити потік,

– йдеться в дописі.

Окрім того, в коментарях до цієї публікації, ймовірно, одна з місцевих жительок написала, що село Іванівка в Донецькій області відчуло на собі наслідки цієї катастрофи – себто вода затопила городи в цьому населеному пункті.

Прорив дамби в Краматорську: дивіться відео Гончаренка

Що робити, коли "вода нападає"?

У Київській міській військовій адміністрації колись розповідали, що слід робити у випадку повені. Однак ці поради будуть актуальними завжди, зокрема, коли прориває дамбу. Отже, потрібно:

зберігати спокій, сконтактувати зі сусідами, надати допомогу насамперед людям з інвалідністю, дітям та особам похилого віку;

дізнатись у місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування місце збору людей для евакуації;

підготувати документи, одяг, необхідні речі, медикаменти та запас харчів на декілька днів;

зберігати документи у пакеті, який є водонепроникним;

від'єднати всі електроприлади від електромережі та вимкнути газ;

перенести більш цінні речі на верхні поверхи або просто – якомога ближче до стелі.

Згадаємо наостанок до цієї теми, що природні ресурси можна і потрібно використовувати для людського блага. Експерти переконані, що зелена енергетика – це єдиний спосіб для України рухатись вперед та розвивати пошкоджену Росією енергетичну інфраструктуру. До речі, весняні повені якраз-таки покращують роботу гідроелектростанцій.