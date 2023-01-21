Особиста і величезна втрата, – Буданов на прощанні з Монастирським

У Києві 21 січня прощаються із вищим керівництвом МВС. Віддати останню шану героям прийшли, зокрема, президент Володимир Зеленський та Кирило Буданов – очільник Головного управління розвідки.

Буданов заявив, що мав дуже дружні стосунки з Денисом Монастирським та іншим керівництвом МВС. Зокрема, добре знав Євгена Єніна.

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Це особиста втрата, тому що я мав дуже дружні стосунки насамперед з Денисом Анатолійовичем та іншими людьми. Це – величезна втрата для усієї держави. Повірте, якби не Денис Анатолійович, все могло б бути абсолютно інакше не в гарну сторону. Він – справді герой цієї держави,

– заявив Буданов.

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Попрощатися з керівництвом МВС також прийшли:

Андрій Єрмак – керівник Офісу Президента;

Антон Геращенко – радник міністра внутрішніх справ;

Дмитро Лубінець – український омбудсмен;

нардепи.

Зеленські попрощалися із загиблим керівництвом МВС

Володимир та Олена Зеленські прощалися із загиблим керівництвом МВС зі сльозами на очах. Раніше перша леді зауважила, що загибель Монастирського та його колег для неї – важкий особистий удар.

Зеленська розповіла, що добре знала очільника МВС.