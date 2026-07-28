США прощаються з одним із найвпливовіших сенаторів: що відомо про церемонії пам’яті Ліндсі Грема

17:47, 28 липня

Шері Біггс під час церемонії прощання із Ліндсі Гремом також наголосила на його зв’язку з рідним штатом Південна Кароліна.

За її словами, за політичними посадами сенатора – конгресмена, сенатора, голови комітетів і полковника – стояла людина, яка сприймала державну службу як відповідальність.

Титули розповідають лише невелику частину історії,

– сказала Біггс.

Вона зазначила, що Грем мав глибоку любов до Південної Кароліни та її жителів. За її словами, сенатор завжди залишався пов’язаним із людьми у своєму штаті та підтримував його традиції.

"Сказати, що він любив Південну Кароліну, – це нічого не сказати", – додала представниця Палати представників США.