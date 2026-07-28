Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини політики США прощаються з одним із найвпливовіших сенаторів: що відомо про церемонії пам’яті Ліндсі Грема
28 липня, 17:39
16

США прощаються з одним із найвпливовіших сенаторів: що відомо про церемонії пам’яті Ліндсі Грема

Вероніка Соцкова

У Вашингтоні розпочалася церемонія прощання із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який помер 11 липня у віці 71 року. Його вшановують у Капітолії США, а згодом відбудеться державна церемонія у Вашингтонському національному соборі за участю президента Дональда Трампа.

Грем протягом десятиліть залишався впливовою фігурою американської політики та одним із найактивніших прихильників підтримки України у боротьбі проти російської агресії. 24 Канал зібрав найголовніше про церемонії памʼяті.

Як США прощаються із сенатором Ліндсі Гремом?

 

 

17:47, 28 липня

Шері Біггс про Грема

Шері Біггс під час церемонії прощання із Ліндсі Гремом також наголосила на його зв’язку з рідним штатом Південна Кароліна.

За її словами, за політичними посадами сенатора – конгресмена, сенатора, голови комітетів і полковника – стояла людина, яка сприймала державну службу як відповідальність.

Титули розповідають лише невелику частину історії, 
– сказала Біггс.

Вона зазначила, що Грем мав глибоку любов до Південної Кароліни та її жителів. За її словами, сенатор завжди залишався пов’язаним із людьми у своєму штаті та підтримував його традиції.

"Сказати, що він любив Південну Кароліну, – це нічого не сказати", – додала представниця Палати представників США.

17:40, 28 липня

У Капітолії США триває спеціальна церемонія вшанування пам'яті покійного сенатора Ліндсі Грема. 

Очікується, що незабаром з промовою виступлять, серед інших, віцепрезидент Джей Ді Венс та лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн.

Церемонія прощання: дивіться відео

17:36, 28 липня

Розклад церемоній

Покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема вшанують протягом двох днів під час низки похоронних заходів, які включатимуть спеціальну церемонію в Капітолії США та прощальну службу за участю президента Дональда Трампа.

Перший день церемоній розпочнеться у Капітолії США, де згадають військову службу та політичний шлях Грема. Спеціальний захід відбудеться у ротонді Капітолію, повідомив лідер більшості у Сенаті Джон Тун.

Після церемонії у Конгресі останки сенатора доставлять до Вашингтонського національного собору, де о 14:00 за місцевим часом відбудеться основна похоронна служба. Очікується, що під час неї президент Дональд Трамп виступить із промовою на честь Грема.

Після завершення заходів у Вашингтоні останки сенатора перевезуть до його рідного штату Південна Кароліна, де наступного дня відбудеться ще одна церемонія прощання у Колумбії.

Дводенні заходи завершаться приватним похованням Ліндсі Грема в окрузі Пікенс.

Пов'язані теми:

Новини політики
Дональд Трамп
Ліндсі Грем
Новини США