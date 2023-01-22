На Хмельниччині попрощались із Тетяною Шутяк із МВС, яка загинула в авіакатастрофі у Броварах

У неділю, 22 січня, у селі Соколівка, що На Хмельниччині попрощалися із Тетяною Шутяк, заступницею керівника патронатної служби МВС України. Вона загинула в авіакатастрофі у Броварах.

Зазначимо, що 21 січня в Києві в Українському домі попрощалися з керівництвом та працівниками Міністерства внутрішніх справ, які загинули в авіакатастрофі.

Важливо У Києві попрощались з Монастирським та іншим керівництвом МВС

Що відомо про Тетяну Шутяк

Тіло Тетяни Шутяк 22 січня привезли у рідне село, де з нею попрощалися рідні та друзі. Тетяну Шутяк похоронили на кладовищі села Соколівка.

24 січня дівчині мало виповнитися 27 років.

Таня закінчила школу з золотою медаллю, тоді з відзнакою юридичну академію. Після академії потрапила на стажування у Верховну Раду і залишилася там працювати, була помічником народного депутата Дениса Монастирського.

А тоді, коли його призначили міністром, то пішла працювати з ним в МВС.

Прощання з Тетяною Шутяк: відео

Авіакатастрофа в Броварах: головне

Близько 08:20 18 січня біля дитячого садочка у Броварах впав вертоліт Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На борту перебувало керівництво МВС. Вони прямували у відрядження в одну з гарячих точок.

Внаслідок падіння гелікоптера у дитсадку спалахнула сильна пожежа. У наслідок катастрофи 14 осіб загинуло, серед них одна дитина. Постраждали 25 осіб, серед яких 11 дітей.

Внаслідок авіакатастрофи загинув Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Обставини трагедії наразі з'ясовуються. СБУ почало розслідування. Слідство розглядає три версії: порушення правил польоту; несправність гвинтокрила; умисні дії щодо знищення гвинтокрила.