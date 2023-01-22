На Хмельниччині попрощались із Тетяною Шутяк із МВС, яка загинула в авіакатастрофі у Броварах
Джерело:Суспільне
У неділю, 22 січня, у селі Соколівка, що На Хмельниччині попрощалися із Тетяною Шутяк, заступницею керівника патронатної служби МВС України. Вона загинула в авіакатастрофі у Броварах.
Зазначимо, що 21 січня в Києві в Українському домі попрощалися з керівництвом та працівниками Міністерства внутрішніх справ, які загинули в авіакатастрофі.
Важливо У Києві попрощались з Монастирським та іншим керівництвом МВС
Що відомо про Тетяну Шутяк
Тіло Тетяни Шутяк 22 січня привезли у рідне село, де з нею попрощалися рідні та друзі. Тетяну Шутяк похоронили на кладовищі села Соколівка.
24 січня дівчині мало виповнитися 27 років.
Таня закінчила школу з золотою медаллю, тоді з відзнакою юридичну академію. Після академії потрапила на стажування у Верховну Раду і залишилася там працювати, була помічником народного депутата Дениса Монастирського.
А тоді, коли його призначили міністром, то пішла працювати з ним в МВС.
Прощання з Тетяною Шутяк: відео
Авіакатастрофа в Броварах: головне
- Близько 08:20 18 січня біля дитячого садочка у Броварах впав вертоліт Державної служби з надзвичайних ситуацій.
- На борту перебувало керівництво МВС. Вони прямували у відрядження в одну з гарячих точок.
- Внаслідок падіння гелікоптера у дитсадку спалахнула сильна пожежа. У наслідок катастрофи 14 осіб загинуло, серед них одна дитина. Постраждали 25 осіб, серед яких 11 дітей.
- Внаслідок авіакатастрофи загинув Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.
- Обставини трагедії наразі з'ясовуються. СБУ почало розслідування. Слідство розглядає три версії: порушення правил польоту; несправність гвинтокрила; умисні дії щодо знищення гвинтокрила.