Їхнє знищення – це порятунок наших людей, – Зеленський у зверненні прокоментував вибухи у Криму

Президент Володимир Зеленський 16 серпня традиційно звернувся до громадян. Він нагадав про нові вибухи на окупованих територіях, тому українцям, які зараз там, слід бути уважними.

Зеленський попросив людей не наближатись до військових об'єктів російської армії та місць, де загарбники зберігають боєприпаси й техніку, тримають свої штаби.

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Знищення складів – порятунок наших людей

Президент пояснив, що причини вибухів на окупованій території можуть бути різні. Однак сенс один – знищення логістики окупантів, боєприпасів, військової техніки, командних пунктів рятує життя наших людей.

Що менше буде в окупантів можливостей творити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі,

– додав Зеленський.

Він звернув увагу і на чергу цими днями на виїзд із Криму в росію. Це означає, що більшість громадян держави-терористки вже розуміють, що Крим – не місце для них.

Народна визвольна війна за свободу

Зеленський подякував українцям, які допомагають ЗСУ, розвідці, спецслужбам послаблювати армію окупантів. Саме ц цьому наша перевага та першопричина майбутньої перемоги – боротьба наших захисників базується на безумовній підтримці українського народу.

Президент назвав це народною визвольною війною, всеукраїнською боротьбою за свободу й незалежність для нашої держави. Україну захищають мільйони людей, які воюють на фронті, борються за свої міста й села, зокрема і в окупації, протистоять окупантам у їхньому тилу, забезпечують роботу всіх наших державних інституцій та економіки, волонтерять тощо.

Президент зазначив, що підтримка України у світі не може зменшуватись. Потрібно робити все, як і раніше, й навіть більше, бо москва розраховує, що українці, європейці та увесь світ відчують втому.

Ми ж повинні зробити все, щоб втомилися не ми і не наші друзі та партнери, а наш ворог. Щоб ми вигнали окупантів з України, щодня Росії має ставати дедалі складніше воювати – це наше військово-політичне завдання номер один,

– наголосив Зеленський.

Розмова з Мароном та іншими лідерами

Зеленський поговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном про ситуацію навколо Запорізької атомної станції та чергові російські провокації. Серед інших тем була безпекова та макрофінансова допомогу Україні.

Крім того, переговори глава держави провів з премʼєр-міністром Данії – теж про посилення фінансової підтримки та нові санкції проти росії.

Вперше Зеленський поговорив з президентом Замбії.

Крім того, сьогодні Україну відвідали Пан Гі Мун, восьмий Генеральний секретар ООН, та Хуан Мануель Сантос, екс-Президент Колумбії. Головна тема розмови з ними – гарантії безпеки для України.

На фронті – жорстокі бої

Зеленський констатував, що російська армія цієї доби далі жорстоко обстрілювала міста Запорізької області та Дніпропетровщини, зокрема, Оріхів та Нікополь. На жаль, є поранені, на жаль, є жертви. Крім того, не припиняються обстріли Харкова, прикордонних районів.

Однак наш героїчний опір тільки зростає. Українські захисники відбивають потужні атаки на Донбасі. Окупанти застосовують там усе: авіацію, ракети, фосфорні бомби, артилерію. Йдуть важкі бої.

Маємо пройти через це, витримати все й вибороти життя. Україна має перемогти, і це буде,

– переконаний глава держави.

Окремо політик підписав указ про нагородження 189 захисників державними нагородами:

158 – військовослужбовці Нацгвардії, з них 21 – посмертно.

26 прикордонників, з них двоє – посмертно.

Три поліцейських, з них двоє – посмертно.

Два працівники Державної митної служби, з них один – посмертно.

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