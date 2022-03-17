Просіть вимовити "паляниця", – Шмигаль відреагував на дзвінок шахрая главі Міноборони Британії
17 березня 2022 , 20:45Читать новость на русском
Джерело:твіттер Дениса Шмигаля
Сьогодні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що з ним телефоном зв'язався шахрай. Він видавав себе за прем'єр-міністра України.
Згодом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на цей дзвінок. Він порадив міністру оборони Великої Британії наступного разу, перш ніж починати розмову, попросити сказати слово "паляниця".
До теми З главою Міноборони Британії зв'язався шахрай, який видавав себе за прем'єр-міністра України
Незважаючи на всі спроби російської дезінформації, світ бачить, що за Україною стоїть правда,
– додав Шмигаль.
Додамо, що Бен Воллес завершив свою розмову з псевдо прем'єр-міністром після оманливих та підозрілих запитань.