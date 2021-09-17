Просив 120 тисяч гривень: голова райсуду Вінниччини "погорів" на хабарі

Голові одного з районних судів Вінницької області повідомили про підозру за отримання неправомірної вигоди. Служитель Феміди вимагав 120 тисяч в українській валюті за потрібне рішення.

Про підозру судді повідомили НАБУ та САП. Документ підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова. До теми Подарував кілька мільйонів: викрили схему чиновника Одеської облради Ці гроші суддя хотів за виділення паю У 120 тисяч гривень суддя оцінив свої послуги щодо визнання права на земельну ділянку. Правоохоронці провели обшуки та вилучили частину хабаря. Також у підозрюваного знайшли чималу суму коштів – 50 тисяч доларів. У судді знайшли чималу суму грошей / Фото НАБУ Підозру підписала Ірина Венедіктова / Фото НАБУ

Найбільше хабарів брали поліцейські, – ДБР

Зазначимо, що нещодавно ДБР оприлюднило дані щодо отримання понад 20 мільйонів хабарів. Бюро повідомило про підозру у корупційних злочинах 482 людям. Справу розпочали проти понад 280 осіб.

Коротко про останні гучні випадки хабарництва:

СБУ викрила корупційну схему на Укрзалізниці. Чиновники заробляли на постачанні неякісних запчастин для колій.

Працівники митних постів на Рівненщині занижували вартість розмитнення авто, чим завдавали збитки державі.

У Полтавській області на корупції піймали посадовця одного з управлінь та депутата. Вони організували схему поборів з підприємців.