Просив 120 тисяч гривень: голова райсуду Вінниччини "погорів" на хабарі
Джерело:НАБУ
Голові одного з районних судів Вінницької області повідомили про підозру за отримання неправомірної вигоди. Служитель Феміди вимагав 120 тисяч в українській валюті за потрібне рішення.
Про підозру судді повідомили НАБУ та САП. Документ підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова.
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Ці гроші суддя хотів за виділення паю
У 120 тисяч гривень суддя оцінив свої послуги щодо визнання права на земельну ділянку. Правоохоронці провели обшуки та вилучили частину хабаря. Також у підозрюваного знайшли чималу суму коштів – 50 тисяч доларів.
Найбільше хабарів брали поліцейські, – ДБР
Зазначимо, що нещодавно ДБР оприлюднило дані щодо отримання понад 20 мільйонів хабарів. Бюро повідомило про підозру у корупційних злочинах 482 людям. Справу розпочали проти понад 280 осіб.Цікаво! Найбільше випадків корупції виявили серед поліцейських, прикордонників та податківців.
Коротко про останні гучні випадки хабарництва:
- СБУ викрила корупційну схему на Укрзалізниці. Чиновники заробляли на постачанні неякісних запчастин для колій.
- Працівники митних постів на Рівненщині занижували вартість розмитнення авто, чим завдавали збитки державі.
- У Полтавській області на корупції піймали посадовця одного з управлінь та депутата. Вони організували схему поборів з підприємців.