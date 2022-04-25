Прослужив менш ніж 5 місяців: Росія безглуздо втратила черговий корабель

Російські окупаційні війська зуміли втратити сторожовий корабель "Расул Гамзатов", проєкту 22 460. Судно належало береговій охороні прикордонної служби ФСБ Росії.

Про втрату ворога повідомили джерела Defense Express, зазначивши, що корабель було пошкоджено під час переходу внутрішніми водами (Волго-Донський канал) з Каспійського до Азовського моря.

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Що відомо про пошкодження ворожого корабля

Буксир, який переміщував сторожовий корабель, пошкодив елементи гвинто-рульової групи. Відтак з ладу виведено ліву лінію валів. Крім того, зігнуто лопать лівого гвинта.

Фахівці зазначають, що швидко відновити корабель не вдасться. Насамперед через відсутність в країні запчастин, які необхідні для проведення ремонтних робіт.

Станом на 21 квітня корабель перебував у порту Азов в Ростовській області. У стрій його ввели лише 30 листопада 2021 року, тобто він вийшов з ладу, прослуживши менш ніж 5 місяців.

Раніше, 13 квітня, з'явилося повідомлення про пожежу на крейсері "Москва". Наразі Чорноморський флот ворожої армії залишився без крейсерів.

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