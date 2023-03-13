Протистояння між світами посилюються: як Захід може перемогти

Два дні між подіями, які можуть визначити, який вигляд матиме світ за 5 років. Або за 10 років.

Де місце України у протистоянні світів

Спочатку, минулої п'ятниці, 10 березня, Саудівська Аравія та Іран заявили про поновлення дипломатичних відносин. Зверніть увагу, де це відбулося – у Пекіні.

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Араби та перси ніколи не були фанатами один одного, а з моменту Ісламської революції в Ірані майже ворогували. Тепер Китай показав, що може "примирити" недемократичні, авторитарні країни. Стабільність в Арабській/Перській затоці – саме так по різному її називають у Саудівській Аравії та Ірані – для Китаю важлива, адже це про нафту, але також і про нову роль Китаю у світі.

Майже одночасно сьогодні, 13 березня, в Сан-Дієго президент США Джо Байден зустрічається з прем'єрами Великої Британії та Австралії – і це про стримування Китаю. Пекін вважає, що проти нього створюють "нове НАТО".

Ця картина все більше нагадує протистояння демократичного і недемократичного світів і одночасно – США та Китаю. Місце України в цій системі очевидне: ми остаточно стали частиною західного демократичного світу і будемо разом з ним. Демократичний світ буде з нами.

Що потрібно Заходу для перемоги

Авторитарний світ теж буде допомагати Росії. Однак не тому, що має до неї симпатію, а тому, що це логіка глобальних альянсів. Поки ми бачимо пряму допомогу Ірану, Білорусі та Північної Кореї, але до них можуть доєднатися інші.

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Ми повинні кожен день доводити демократичному світу, що це і його війна. Для тих, хто це не до кінця зрозумів, і таких ще багато. Захід сильніший за Схід. Однак він має хотіти перемогти й мати стратегію перемоги, а не стратегію компромісу. Це завдання майже так само важливе, як перемога на фронтах.