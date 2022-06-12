"Просто пекло": окупант бідкається, що на Півдні ЗСУ поливає їх вогнем, а дітись від нього ніде

Російські загарбники продовжують щоденно стикатись зі сміливістю та міццю українських військових. Один із них у телефонній розмові бідкався, що ледь залишився живим.

Спілкування загарбника вдалось перехопити співробітникам СБУ. Під час розмови російський боєць розповів, що наші військові проявили усю українську щедрість. Били по окупантах з усього, з чого тільки могли.

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Загарбників щедро поливали вогнем

Сталось це під час контратаки, проведеної нашими захисниками на Маріупольсько-Херсонському напрямку. Там вони російським загарбникам влаштували справжнісіньке пекло. Таке їм у фільмах, які романтизують війну, явно не покажуть.

Ми переповімо коротенько розмову, бо там стільки нецензурної лексики, що просто зірочок не вистачить. Загалом окупант почав з того, що їх наші військові накрили з "Градів". Після цього вони мали трішки часу, щоб очухатись, але небагато. Адже невдовзі по них уже били з мінометів.

(Вдарило – 24 канал) у мене прямо 10 метрів від окопу... В окоп, коротше, заскочив: як в***ло... Сидиш в окопі (матючча-матючча-матючча): "Господи, б***ь! Тільки не в окоп, тільки не в окоп!,

– скімлить окупант.

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Ситуацію, яка відбулась з ним, він назвав справжнім пеклом. І він не помилився. Наші захисники і захисниці продовжують доводити, що окупантам в Україні ніхто не радий. Тож знищуватимуть кожного, хто прийшов на нашу землю.

Нагадаємо, що ворог і так щоденно втрачає живу силу та техніку. Мовиться про десятки тисяч окупантів, а також тисячі одиниць машин, які перетворились на брухт.

ЗСУ знищили понад 32 тисячі окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення нашим військовим вдалось відправити до лав "двохсотих" 32 150 російських бійців. Причому упродовж минулої доби знищили 100 загарбників з "другої армії світу".

Крім того, російська армія стала біднішою на озброєння. Вона не дорахується 1430 танків, 3484 бойових броньованих машин, 715 артилерійських систем, 226 РСЗВ, 97 одиниць засобів ППО.

А ще на брухт перетворили 212 літаків, 178 гелікоптерів, 582 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 125 крилатих ракет, 13 суден, 2455 автомобілів і автоцистерн, а також 54 одиниці спецтехніки.

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