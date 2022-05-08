Просто перемогти Росію замало

З початку війни деякі мали ілюзію щодо можливості досягнення миру через переговори.

Росіяни – нові нацисти

Далі стало зрозуміло, що лише військовий розгром російської армії може зупинити війну.

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А тепер, бачимо, що необхідно не просто військова поразка – цього недостатньо.

Необхідно показати окупантам, хто вони є насправді. Всю ницість їхнього духу. Вщент. Як із німцями, які "нічого не знали", – не пройде.

Зруйнувати "скрєпи"

Розумієте, у чому справа: щойно у Росії виникає відносне матеріальний добробут, це відразу трансформується у необхідність уявної сатисфакції стосовно світу. Аж до війни.

Такі ось "духовні скрєпи". У біолабораторії вони вірять. Краще б вивчили напам'ять історію голодоморів.

Тож лише тотальна поразка. Щоб дивилися в стіл (9 травня зокрема), бо соромно підняти очі в дзеркалі на себе.

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