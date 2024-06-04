Просування у Карлівці, бої в районі Липців та Вовчанська: карта бойових дій 4 червня

Росія продовжує війну в Україні та не виводить свої війська. У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Харківському напрямку окупанти продовжують наступати.

Речник Генерального штабу Збройних Сил України старший лейтенант Андрій Ковальов розповів в ефірі телемарафону, що протягом 3 червня на Харківщині відбулось 11 бойових зіткнень. Бої точились в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ, пише 24 Канал.

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Яка ситуація на фронті

Наукраїнські воїни відбили 52 атаки в районах населених пунктів Зелене Поле, Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Птиче, Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

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Навідбулося 16 бойових зіткнень. Сили оборони України відбили атаки ворога в районах Синьківки, Берестового Харківської області, і Стельмахівки Луганської області. НаСили оборони України відбили 27 атак. В районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Івано-Дар'ївка, Виїмка та Роздолівка, Донецькій області.

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Наукраїнські воїни зупинили 7 спроб росіян прорвати оборону українських військ в районах Калинівки, Нового, Іванівського та Кліщіївки Донецькій області. НаСили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Водяне, де російські загарбники за підтримки авіації 11 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Наросійські окупанти здійснили 1 марну спробу прорвати оборону українських військ у напрямку населеного пункту Пречистівка Донецької області. Навідбулося 7 бойових зіткнень в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Наросійські загарбники не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Там російські військові здійснили 5 марних атак на позиції Сил оборони України на цьому напрямку.

Протягом минулої доби відбулось загалом 137 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали по позиціях українських військ та населених пунктах 3 ракетні удари, застосувавши 8 ракет, 62 авіаудари,

– заявив речник.

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Андрій Ковальов уточнив, що за минулу добу ЗСУ уразили:

5 районів зосередження особового складу,

артилерійський засіб,

2 склади боєприпасів,

4 засоби протиповітряної оборони російських окупантів.