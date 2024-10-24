Дуже важкі бої: чи вдалось росіянам просунитись під Селидовим

У Селидовому йдуть пекельні бої безпосередньо в міській забудові. Деякі з багатоповерхівок іноді переходять під контроль російських штурмовиків, яких ще називають "загонами смертників".

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, перш ніж ефективно й довгостроково закріпитися в будівлях, російські окупанти часто перетворюються на попіл.

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Яка ситуація біля Селидового

Росіяни атакують Селидове не лише шляхом лобових атак чи м'ясних штурмів. Вони намагаються взяти місто в оточення, атакуючи з флангів – і це найбільший ризик для українських оборонців.

Вже зараз ключові логістичні артерії, які забезпечують усім необхідним наших військових у Селидовому, і за допомогою яких Україна проводить евакуацію поранених, перебувають під вогневим контролем російських загарбників.

Якщо ворог і надалі матиме змогу просуватися вперед, створюючи передумови для повного оточення нашого гарнізону в Селидовому, з великою імовірністю будуть маневри оборони або навіть прорив боєм з території, яка перебуває в повному оточенні, у виконанні українських Сил оборони.

Ситуація є надзвичайно складною, з тенденцією до загострення. Доля Селидова, найімовірніше, буде вирішена в найближчій перспективі. Коли ми ведемо мову про те, що важливіше – квадратні кілометри української землі чи збереження життя та здоров'я наших воїнів – це питання очевидне. Єдине, що неочевидне, чому ми знову стикаємося з тими ж самими проблемами,

– зазначив Владислав Селезньов.

Оскільки тактика ведення бойових дій російської армії незмінна – ті ж самі флангові удари з часів Попасної. Однак досі немає алгоритмів протидії, які були б змістовними та ефективними. Україна продовжує стикатися з одними і тими ж самими проблемами, варіантів розвʼязання яких досі немає в публічній площині.

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Українські військові потребують ресурсів. Насамперед мовиться про важке піхотне озброєння, великокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, міномети відповідних систем з достатньою кількістю боєприпасів. Ця зброя надзвичайно важлива під час ведення боїв на відстанях до 500 метрів.

Бої за Селидове: дивіться на карті