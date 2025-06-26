Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на зараз зупинено, – Сирський
- Головнокомандувач ЗСУ 26 червня повідомив, що просування військ Росії у прикордонні Сумщини станом на поточний тиждень зупинено.
- Сирський підкреслив, що лінію бойового зіткнення стабілізовано.
Просування окупаційних військ у прикордонні Сумської області станом на цей тиждень зупинено. Лінія боєзіткнення стабілізована.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
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Ситуація на Сумщині
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що оборона Сумщини – одне з основних завдань на сьогодні.
Сирський підкреслив, що відповідно до підсумків травня та червня можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" агресора з території Росії захлинається так само, як торік спроба наступу противника на Харківщину.
Натомість, як зазначив Головнокомандувач ЗСУ, ухвалені раніше наші рішення вже дають результат.
Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована,
– повідомив Сирський.
За його словами, на визначених ділянках українські підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють нашу землю в прикордонні Сумщини.