Сили оборони просуваються по 50 – 200 метрів за добу на Таврійському напрямку, – Штупун

Наступальна операція на Таврійському напрямку триває. Наші військові практично щоденно просуваються, звільняючи території рідної країни від ворога.

Детальніше про ситуацію розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону 11 вересня. Він зазначив, що бувають дні, коли наші військові не просуваються, але на це є вагомі причини.

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На Таврійському напрямку Сили оборони просуваються

На цьому етапі ми просуваємося по 50 – 100 – 200 метрів на добу. Інколи це кілометри. А інколи руху немає взагалі, тому що потрібно закріпитися і захистити особовий склад,

– зазначив Штупун.

Зазначимо, що Таврійський напрямок охоплює окуповану частину Запорізької області, частину Донецької разом із лінією фронту до Авдіївки.

За його словами, на цю ділянку фронту – Запорізький напрямок – окупанти активно стягують свої резерви. Причина цього – втрата особового складу. Стягують підкріплення росіяни як з тимчасово окупованих територій, та і з самої Росії.

Також ворог безрезультатно намагається повернути втрачені позиції або ж намагається відволікти наші підрозділи. Він використовує в обороні, зокрема, свої повітряно-десантні війська, але на штурми кидає зазвичай якісь територіальні війська і так звані штурмові загони,

– зауважив Штупун.

За словами Штупуна, від початку літнього наступу воїни з ОСУВ "Таврія" змогли звільнити понад 255 квадратних кілометрів.

Він додав, що наші військові продовжують просуватися. За минулий тиждень їм вдалося звільнити ще 4,8 квадратного кілометра. Тим часом окупанти прораховуються, а також роблять помилки на полі бою.

Штупун підкреслив, що нашим військовим необхідні засоби протидії російській авіації, засоби її посилення та дистанційного розмінування. Це дозволить ефективніше просуватися та звільняти території рідної країни.

Звернімо увагу на ранкове зведення Генштабу від 12 вересня. У ньому повідомили, що наші військові мали успіх у районі південніше та південно-східніше Роботиного. На досягнутих рубежах Сили оборони закріплюються.