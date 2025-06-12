Просування Росії на правому березі річки Оскіл: у DeepState розповіли про ситуацію на Харківщині
- Російські війська просуваються на Харківщині, зокрема, на правому березі річки Оскіл.
- Основний ресурс агресора – піхота та дрони.
Окупанти не полишають спроб захопити якомога більше територій України. Агресор просувається в Харківській області, зокрема, на правому березі річки Оскіл.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Читайте також Росіяни окупували Дворічну на Харківщині і мають ще декілька просувань, – Deep State
Яка ситуація на Харківщині
Аналітики оновили свою карту бойових дій. Зазначили, що є просування ворога на правому березі річки Оскіл. Водночас у DeepState наголосили, що дані позначення на мапі є більш уточнюючими після підтвердження просувань російських загарбників.
Просування ворога на правому березі річки Оскіл / Карта DeepState
Також аналітики зазначили, що агресор дуже давно здійснював тиск на Дворічну. Так, окупанти просочувалися постійно піхотою в глибину і з часом заволоділи населеним пунктом, на який вони націлилися з самого початку утворення плацдармів. DeepState пояснює, що у Дворічній можна зробити опорник з можливістю накопичення піхоти та інших ресурсів для подальших просувань.
Аналітики також зазначили, що російським загарбникам вдалося підібратися впритул до села Довгеньке. Водночас наголосили, що успіхів у подальших просуваннях у ворога немає, так само й у напрямку Фиголівки, яку окупанти неодноразово намагалися захопити.
Основний ресурс росіян – це піхота та дрони. Окупанти не полишають також спроби перетягувати через Оскіл техніку.
"Але поки не дуже успішно. Хоча з часом збільшення дистанції може датися в знаки і вони все ж таки зможуть її затягувати на інший берег", – зазначили аналітики.
Додали, що також агресор тисне в районі Кіндрашівки.