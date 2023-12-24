Від чого залежать просування ЗСУ біля Бахмута: огляд фронту від Світана

На східному фронті тривають важкі бої. Росіяни частково просуваються на невеликих відтинках, але ЗСУ вдається відкидати їх на попередні позиції.

З чим це пов'язано та яка далі буде динаміка боїв пояснив у щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Вибухи в Криму

За минулу добу в Криму знову було неспокійно. Вибухи лунали в районі селища Чорноморське. Там розташований ворожий порт, до якого росіяни везуть вантажі зі Скадовська логістичною гілкою з Нової Каховки.

Увесь північний захід Криму – це, імовірно, майбутні полігони й плацдарми для висадки нашого десанту. Це наступний рік, не раніше, але під час заходу в Крим через Армянськ морський десант може висадитися саме на цьому узбережжі,

– додав полковник в запасі.

З іншого боку Криму також неспокійно. Керченський міст був весь в диму, крім того, унеможливився рух суден через цю ділянку.

Світан пояснив, коли ворог фіксує можливість повітряної атаки, використовує дим для маскування мосту.

Ситуація на Херсонщині

За останні 24 години росіяни масовано били по місту Херсон. За добу відбулося майже пів тисячі ударів. По місту фіксувалися великі пожежі, адже були влучання в житлові будинки та критичну інфраструктуру.

Однак противник отримує відповідь на лівобережжі Херсонщини. Там присутня російська 810-та бригада морської піхоти, проти якої успішно працюють наші бійці. Аналітики з Інституту вивчення війни написали, що окупанти почали використовувати гранати К-51, які класифікуються як хімічна зброя.

Вона вміщує з'єднання хлору, використовує гази на базі хлору. Але росіяни називають її нелетальною і використовують з 2014 року,

– зауважив військовий експерт.

Він пояснив, що росіяни не часто використовують таку зброю, адже напрямок вітру в Україні змінюється дуже часто, тому вони самі часто потрапляють під хмари цих газів.

Бої біля Бахмута

Біля Бахмута тривають важкі бої. Дві доби тому росіяни змогли просунутися в бік Богданівки та Хромового, але вчора українські сили оборони відкинули їх на попередні рубежі.

Ворог намагається рухатися в напрямку Часового Яру, де розміщені українські сили оборони. Але цей населений пункт є панівною висотою, там уже понад рік стоять українські батареї, які утримують рубіж Бахмута.

Як тільки заходить туди достатня кількість боєприпасів, ЗСУ одразу ж повертають свої позиції. Зараз будь-яке просування росіян відбувається лише тому, що в нас недостатня кількість боєприпасів. Наразі присутні нормування, адже немає бачення, коли буде постачання боєприпасів в достатній кількості,

– пояснив полковник в запасі.

Він переконаний, як тільки сили оборони отримають достатню кількість боєприпасів, то просування росіян буде припинене і їх відкинуть на попередні позиції.

Загалом східний фронт зараз переходить до глибокої активної оборони. Що більше Україна буде отримувати зброї та боєприпасів, тим більше будуть знищувати ворожої сили.