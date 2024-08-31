Просування ЗСУ на Курщині сповільнилося: що зараз роблять росіяни

Українські військові за добу просунулися у Курській області до 2 кілометрів та взяли під контроль 5 квадратних кілометрів. В Росії є резерви і вона їх направляє на Курщину, аби продіяти просуванню українського війська.

Про це в етері 24 Каналу зазначив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що в перші тижні Сили оборони України рухалися активно, не встигаючи рахувати нові кілометри квадратні, які брали під контроль, але зараз ситуація змінилася.

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Росіяни на Курщині накопичили 30 тисяч солдатів

Російське командування накопичило в Курській області орієнтовно 30 тисяч людей особового складу, щоб відбити наступальні операції українських військ. Західні аналітики кажуть, що цього мало, потрібно хоча б 50 тисяч.

Не виключаю, що росіяни зможуть зібрати ще 20 тисяч. Було оголошено, що туди перекидають "вагнерівців" з Буркіна-Фасо, строковиків з Мурманська, Ростова, Брянська, Іркутська, Барнаула. Є звідки забирати солдатів,

– зазначив Ступак.

Росіяни встановлюють фортифікаційні споруди та окопуються

Колишній співробітник СБУ зауважив, що раніше росіяни намагалися зупинити українське просування виключно по трасах, облаштовували умовні блокпости, мінні поля, підривали мости. Зараз вони блокують просування СОУ навіть між дорогами: в полях, лісочках.

"Вони встановлюють фортифікаційні споруди, загорожі, міни. Росіяни окопуються навколо Курської АЕС. Зараз головне питання, скільки Україна готова інвестувати в курську операцію. Мається на увазі не грошей, а військових, техніки й головне – часу, за який ми втрачаємо наші позиції на Покровському напрямку", – озвучив Ступак.

Якщо Україна не зможе "витягувати" курську операцію, буде нестача ресурсу, то, на думку Ступака, була б вдалою спроба захопити російських військових у Глушківському районі.

Це було б орієнтовно 3 тисячі військовополонених, після цього треба затрофеїти їхню амуніцію та боєприпаси, спустити український прапор над Суджею, вийти й оголосити, що українське військо вийшло самостійно непереможним. Потім долучитися до оборони наших рубежів, які є основними,

– озвучив Ступак.

Він підсумував, що після курської операції російські військові вже будуть розтягнуті на кордоні з Україною і будуть змушені там перебувати, чекаючи на новий ймовірний наступ української армії.