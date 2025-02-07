Україна атакувала Курську область, поки Росія перегруповувала війська, – розвідка Естонії

Керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що українські військові скористалися перегрупуванням російських військ у Курській області. Внаслідок цього ЗСУ змогли просунутися та взяти під контроль нові населені пункти.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

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Як в розвідці Естонії прокоментували ситуацію на фронті

Керівник військової розвідки Естонії повідомив, що за останній тиждень Росія зменшила кількість обстрілів, що насамперед пов’язано з реорганізацією її збройних сил.

Він зазначив, що після захоплення Великої Новосілки та Курахового в Донецькій області Росія розпочала процес відновлення та доукомплектування своїх підрозділів у цьому регіоні.

Ківісельг також підкреслив, що за тиждень напрямок російського наступу залишився незмінним – найбільша активність, як і раніше в районі Покровська Донецької області.

Там росіяни продовжили поступове просування і за останні сім днів просунулися на площі близько десяти квадратних кілометрів,

– зазначив він.

Ківісельг припускає, що найближчими тижнями російська армія може перекинути додаткові підрозділи до околиць Покровська з метою перекриття шляхів постачання міста та його повної ізоляції.

"Підсумовуючи, війна на виснаження триває, а найбільш значущою подією минулого тижня став відносно великий високоточний удар по цілях в Україні 1 лютого, коли Росія застосувала як свої стратегічні бомбардувальники, бомбардувальники дальньої дії та ракети "Калібр" з Чорноморського регіону, так і балістичні та крилаті ракети "Іскандер" з Криму та материкової частини Росії", – заявив полковник.

Водночас за його словами, Україна продовжує успішно завдавати ударів по ключових об'єктах інфраструктури на території Росії.

Головним чином, це було пошкодження та знищення інфраструктури, пов'язаної з нафтовою промисловістю, тим самим зменшуючи грошові потоки Росії, які в іншому випадку, безумовно, знайшли б свій шлях для підтримки військової індустрії та агресії у продовженні війни в Україні,

– пояснив він.

Як естонська розвідка оцінила ситуацію в Курській області

В Курській області Росія також перебуває у процесі поповнення північнокорейських підрозділів, які розташовані там, що призвело до зниження військової активності в регіоні.

Зі свого боку, цим скористалися українські збройні сили, які, за відкритими джерелами, вчора (6 лютого – 24 Канал) провели успішні атаки в Курській області, захопивши нові населені пункти і райони, особливо в південно-східному напрямку від Суджі,

– зазначив Ківісельг.

Втім, це не завадило окупаційним військам продовжувати наступати на північних та центральних ділянках фронту.

"Силам Росії вдалося утримати плацдарм на північ від міста Куп'янськ у населеному пункті Дворічна через річку Оскіл, і не виключено, що вони намагаються розширити його далі у цьому районі", – розповів військовий.

За його словами, Росія прагне обмежити дії українських сил, а якщо їй вдасться створити кілька плацдармів, то це може призвести до розпорошення українських сил на цьому напрямку.

Естонський полковник зазначив, що плацдарм над річкою Оскіл наразі залишається невеликим – близько сотні військових, однак росіянам вдається утримувати його протягом тривалого часу.