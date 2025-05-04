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24 Канал Новини України Просять тишу, а самі б'ють щодня – це цинізм найвищого рівня, – Зеленський про нічну атаку Росії
4 травня, 10:57
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Просять тишу, а самі б'ють щодня – це цинізм найвищого рівня, – Зеленський про нічну атаку Росії

Юлія Муріна

Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку Росії по нашій державі. Президент наголосив, що окупанти просять тишу на 9 травня, а самі б'ють кожного дня по Україні.

Український лідер показав жахливі кадри наслідків терористичних атак Росії протягом цього тижня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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