Протасевич неочікувано вирішив подати до суду на Ryanair

Білоруський активіст Роман Протасевич зробив неочікувану заяву. Зокрема, засновник телеграм-каналу NEXTA сказав, що позиватиметься до суду на авіакомпанію Ryanair.

На Протасевича тиснуть

У NEXTA вважають, що на такий крок Романа змусив режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Автори телеграм-каналу закликали не сприймати такі заяви серйозно.

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Роман Протасевич подає до суду. Але не на лукашистське гестапо, яке взяло його в заручники, а на авіакомпанію Ryanair. Ми не знаємо, якого тиску зазнав Роман, але просимо не сприймати слова та дії заручника серйозно,

– мовиться у повідомленні.

До речі, провладне видання BELTA стверджує, що Протасевич хоче розказати ICAO (Міжнародній організації цивільної авіації) про те, що до інциденту з посадкою літака у Мінську може бути "причетна опозиція".

Протасевич працюватиме на провладну організацію

Кілька днів тому Протасевич заявив, що його відпустили з-під домашнього арешту, під яким він перебував 7 місяців. Після того хлопець додав, що планує долучитися до організації "Системний правозахист".

Зауважимо, що її засновником є відомий провладний активіст Дмитро Бєляков. Він боровся з символікою протестів у Білорусі, а також намагався створити проросійську партію.

Коротко про затримання засновник телеграм-каналу NEXTA

23 травня 2021 року в Мінську терміново посадили літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Приводом для цього стало фейкове повідомлення про замінування повітряного судна.

На борту перебували Протасевич та його дівчина-росіянка Софія Сапега.

Обох затримали силовики й звинуватили у кримінальних справах. Згодом хлопець та дівчина пішли на угоду зі слідством. Після того закоханих відправили під домашній арешт.

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Повний текст публікації телеграм-каналу NEXTA:

Роман Протасевич подає до суду

Але не на лукашистське гестапо, яке взяло його в заручники, а на авіакомпанію Ryanair.

Такий абсурд став гіркою реальністю у Білорусі, яка окупована диктаторською хунтою.

Раніше Протасевич заявив про співпрацю з так званим правозахисним центром провладного Белякова, відомого своїми проросійськими поглядами.

Ми не знаємо, якого тиску зазнав Роман, але просимо не сприймати слова та дії заручника серйозно.