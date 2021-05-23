Протасевич попереджав, що перед затриманням за ним стежили

Засновника NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня в аеропорту у Мінську, коли літак вимушено приземлився. Сам журналіст перед вильотом писав, що за ним стежать.

Листування Протасевича опублікували у телеграм-каналах. Він розповів, що помітив в аеропорту підозрілого чоловіка. До речі, літак прямував з Афін до Вільнюса.

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Чому чоловік був підозрілий

За словами журналіста, чоловік намагався сфотографувати його документи. Він стояв у черзі на перевірку документів одразу за Протасевичем, однак раптово розвернувся та пішов.

Крім того, чоловік щось питав у Протасевича російською. Сам журналіст припускає, що це міг бути співробітник білоруських спецслужб.



Листування Протасевича / Фото з телеграм-каналу Baza

Затримання Протасевича: що відомо

Літак компанії Ryanair приземлився в аеропорту "Мінськ" 23 травня.

До речі, вибухівки у літаку не знайшли, але пасажирів відправили на повторний огляд. Колишнього редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту, затримали.

Перед тим засновників NEXTA звинуватили, зокрема, в організації масових заворушень. Проти них відкрили кілька кримінальних справ у Білорусі.

Протасевичу загрожує до 15 років в'язниці.