Протасевич попереджав, що перед затриманням за ним стежили

23 травня 2021 , 15:16
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Джерело:

24 канал

Засновника NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня в аеропорту у Мінську, коли літак вимушено приземлився. Сам журналіст перед вильотом писав, що за ним стежать.

Листування Протасевича опублікували у телеграм-каналах. Він розповів, що помітив в аеропорту підозрілого чоловіка. До речі, літак прямував з Афін до Вільнюса.

Важливо Через "замінування": у Мінську посадили літак, аби затримати засновника NEXTA

Чому чоловік був підозрілий

За словами журналіста, чоловік намагався сфотографувати його документи. Він стояв у черзі на перевірку документів одразу за Протасевичем, однак раптово розвернувся та пішов.

Крім того, чоловік щось питав у Протасевича російською. Сам журналіст припускає, що це міг бути співробітник білоруських спецслужб.


Листування Протасевича / Фото з телеграм-каналу Baza

Зверніть увагу! У Мінську заявили, що літак посадили через "замінування". Однак лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська впевнена, що посадка літака – це операція спецслужб спеціально для затримання журналіста.

Затримання Протасевича: що відомо

  • Літак компанії Ryanair приземлився в аеропорту "Мінськ" 23 травня. 
  • До речі, вибухівки у літаку не знайшли, але пасажирів відправили на повторний огляд. Колишнього редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту, затримали.
  • Перед тим засновників NEXTA звинуватили, зокрема, в організації масових заворушень. Проти них відкрили кілька кримінальних справ у Білорусі.
  • Протасевичу загрожує до 15 років в'язниці.
Автор: Ольга Музика