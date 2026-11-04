У Києві люди перекрили дороги через тривалі відключення світла, – соцмережі

У Києві мешканці кількох районів, імовірно, вийшли на дороги через тривалу відсутність стабільного електропостачання. Йдеться про вулицю Йорданську на Оболоні та ділянку поблизу станції метро "Житомирська".

Через перекриття рух транспорту на цих ділянках ускладнений, повідомляють місцеві пабліки.

Кияни вийшли на дороги через блекаути

На вулиці Йорданській дорогу перекрили мешканці будинку №24. Люди скаржаться, що майже п'ять діб не мають стабільного електропостачання, а світло, за їхніми словами, вмикають лише приблизно на 20 хвилин.

Також повідомляють про перекриття дороги в районі Академмістечка, неподалік станції метро "Житомирська". Попередньо, люди вийшли на протест через тривалі відключення електроенергії.

Кияни протестують через проблеми з електропостачанням: дивіться відео

Наразі рух транспорту на згаданих ділянках ускладнений. Інформація про причини перекриття та ситуацію на місцях потребує офіційного підтвердження.

Нагадаємо, у Києві, Київській та низці інших областей 4 листопада знову запровадили екстрені відключення електроенергії. Енергетики продовжують ліквідовувати пошкодження в регіоні, призупиняючи ремонтні роботи лише під час повітряних тривог.

У Чернігівській області за командою Укренерго застосували одразу п'ять черг графіка аварійних відключень.

Раніше протягом ночі енергетикам вдалося частково стабілізувати ситуацію після російських атак і повернути більшість регіонів до погодинних графіків. Водночас через нові обстріли та пошкодження попередніх днів знеструмленими залишалися споживачі у шести областях, зокрема Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській та Херсонській.

Укренерго закликає українців ощадливо споживати електроенергію та стежити за повідомленнями операторів систем розподілу, адже ситуація може змінюватися.