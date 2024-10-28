Тисячі людей під урядом та неприязна зустріч Орбана: що відбувається на акції протесту у Грузії

Днями у Грузії пройшли парламентські вибори, у яких перемогла проросійська партія "Грузинська мрія", зібравши 53,9% голосів. У понеділок, 28 жовтня, у Тбілісі прихильники опозиції зібралися на акцію проти цих результатів.

Люди збираються на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту у Тбілісі. Усе, що відомо про перебіг акції протесту у Грузії, читайте на 24 Каналі.

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