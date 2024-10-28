Тисячі людей під урядом та неприязна зустріч Орбана: що відбувається на акції протесту у Грузії

28 жовтня 2024, 18:57
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Автор: Софія Рожик

Днями у Грузії пройшли парламентські вибори, у яких перемогла проросійська партія "Грузинська мрія", зібравши 53,9% голосів. У понеділок, 28 жовтня, у Тбілісі прихильники опозиції зібралися на акцію проти цих результатів.

Люди збираються на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту у Тбілісі. Усе, що відомо про перебіг акції протесту у Грузії, читайте на 24 Каналі.

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19:02, 28 жовтня

За деякими даними, в акції можуть брати участь близько 15 тисяч осіб.

Протестувальники у Тбілісі / Фото Paper Kartuli

19:00, 28 жовтня

Ми будемо боротися, щоб захистити ваше конституційне право на голос. Зараз не час для песимізму, зараз важливо спокійно та піднявши голову захищати свої голоси,
– сказала на протесті президентка Грузії Зурабішвілі.

18:53, 28 жовтня

На площі у Тбілісі зібралися тисячі людей

18:33, 28 жовтня

Орбана освистали у Тбілісі

Орбана неприязно зустріли протестувальники.

Обережно, нецензурна лексика! Орбан прибув до Тбілісі: дивіться відео

18:32, 28 жовтня

В ЄС прокоментували візит Орбана до Грузії. Речник ЄС Петер Стано у коментарі Суспільному сказав, що угорський прем'єр "не отримував жодного мандату".

18:29, 28 жовтня

До Тбілісі прибув прем'єр Угорщини Орбан

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у понеділок, 28 жовтня, прибув до Тбілісі. Він планує провести переговори із грузинською владою після виборів.

Орбана в аеропорту зустрів віцепрем'єр Грузії Леван Давіташвілі.

Звідти угорський прем'єр вирушив до готелю Tbilisi Marriott.

Орбан зустрінеться з прем’єром Грузії Іраклієм Кобахідзе. Очікується, що обидва зроблять заяви для ЗМІ.

18:28, 28 жовтня

В акції протесту бере участь президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Натовп скандував її ім'я.

18:27, 28 жовтня

Грузини вийшли на протест проти виборів

18:26, 28 жовтня

Опозиція вимагає повторних виборів

Протест організувала опозиція, яка відмовилася визнавати результати виборів, на яких були зафіксовані значні порушення.

Із ними також не погодилася президентка Грузії Саломе Зурабішвілі: вона назвала ці вибори "російською спецоперацією".

На мітингу прозвучала вимога опозиції провести повторні вибори, під головуванням міжнародної адміністрації. Таку заяву зробив один із лідерів партії "Єдність – Національний рух" Георгій Вашадзе.

18:22, 28 жовтня

У Тбілісі зібралися тисячі протестувальників з прапорами Грузії та Євросоюзу

18:21, 28 жовтня

У Грузії розпочався протест проти результатів виборів

Увечері, 28 жовтня, протестувальники перекрили проспект Руставелі у Тбілісі.

Біля парламенту стоять поліцейські автомобілі, але присутність силовиків поки що незначна.