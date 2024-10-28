Тисячі людей під урядом та неприязна зустріч Орбана: що відбувається на акції протесту у Грузії
Днями у Грузії пройшли парламентські вибори, у яких перемогла проросійська партія "Грузинська мрія", зібравши 53,9% голосів. У понеділок, 28 жовтня, у Тбілісі прихильники опозиції зібралися на акцію проти цих результатів.
Люди збираються на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту у Тбілісі. Усе, що відомо про перебіг акції протесту у Грузії, читайте на 24 Каналі.
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Ми будемо боротися, щоб захистити ваше конституційне право на голос. Зараз не час для песимізму, зараз важливо спокійно та піднявши голову захищати свої голоси, Орбана неприязно зустріли протестувальники. Обережно, нецензурна лексика! Орбан прибув до Тбілісі: дивіться відео В ЄС прокоментували візит Орбана до Грузії. Речник ЄС Петер Стано у коментарі Суспільному сказав, що угорський прем'єр "не отримував жодного мандату". Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у понеділок, 28 жовтня, прибув до Тбілісі. Він планує провести переговори із грузинською владою після виборів. Орбана в аеропорту зустрів віцепрем'єр Грузії Леван Давіташвілі. Звідти угорський прем'єр вирушив до готелю Tbilisi Marriott. Орбан зустрінеться з прем’єром Грузії Іраклієм Кобахідзе. Очікується, що обидва зроблять заяви для ЗМІ. В акції протесту бере участь президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Натовп скандував її ім'я. Протест організувала опозиція, яка відмовилася визнавати результати виборів, на яких були зафіксовані значні порушення. Із ними також не погодилася президентка Грузії Саломе Зурабішвілі: вона назвала ці вибори "російською спецоперацією". На мітингу прозвучала вимога опозиції провести повторні вибори, під головуванням міжнародної адміністрації. Таку заяву зробив один із лідерів партії "Єдність – Національний рух" Георгій Вашадзе. Увечері, 28 жовтня, протестувальники перекрили проспект Руставелі у Тбілісі. Біля парламенту стоять поліцейські автомобілі, але присутність силовиків поки що незначна.
– сказала на протесті президентка Грузії Зурабішвілі.
На площі у Тбілісі зібралися тисячі людей
Орбана освистали у Тбілісі
До Тбілісі прибув прем'єр Угорщини Орбан
Грузини вийшли на протест проти виборів
Опозиція вимагає повторних виборів
У Тбілісі зібралися тисячі протестувальників з прапорами Грузії та Євросоюзу
У Грузії розпочався протест проти результатів виборів
Ми будемо боротися, щоб захистити ваше конституційне право на голос. Зараз не час для песимізму, зараз важливо спокійно та піднявши голову захищати свої голоси,
Орбана неприязно зустріли протестувальники.
Обережно, нецензурна лексика! Орбан прибув до Тбілісі: дивіться відео
В ЄС прокоментували візит Орбана до Грузії. Речник ЄС Петер Стано у коментарі Суспільному сказав, що угорський прем'єр "не отримував жодного мандату".
Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у понеділок, 28 жовтня, прибув до Тбілісі. Він планує провести переговори із грузинською владою після виборів.
Орбана в аеропорту зустрів віцепрем'єр Грузії Леван Давіташвілі.
Звідти угорський прем'єр вирушив до готелю Tbilisi Marriott.
Орбан зустрінеться з прем’єром Грузії Іраклієм Кобахідзе. Очікується, що обидва зроблять заяви для ЗМІ.
В акції протесту бере участь президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.
Натовп скандував її ім'я.
Протест організувала опозиція, яка відмовилася визнавати результати виборів, на яких були зафіксовані значні порушення.
Із ними також не погодилася президентка Грузії Саломе Зурабішвілі: вона назвала ці вибори "російською спецоперацією".
На мітингу прозвучала вимога опозиції провести повторні вибори, під головуванням міжнародної адміністрації. Таку заяву зробив один із лідерів партії "Єдність – Національний рух" Георгій Вашадзе.
Увечері, 28 жовтня, протестувальники перекрили проспект Руставелі у Тбілісі.
Біля парламенту стоять поліцейські автомобілі, але присутність силовиків поки що незначна.