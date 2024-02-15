Відповідь на блокаду: наші перевізники почали протест на кордоні з Польщею і зупинили першу фуру

Українські перевізники почали мирну акцію протесту на польсько-українському кордоні. Це відповідь української сторони на блокаду, яку влаштували поляки.

Акція почалась біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Журналісти Суспільного повідомили, що на кордон колоною приїхали вантажівки та легкові авто, пише 24 Канал.

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Що відомо про акцію українських перевізників

Акція протесту на кордоні стартувала орієнтовно об 11:00 15 лютого. Там чергують правоохоронці.

"Радіо Свобода" написало, що до акції планували долучитись до 50 вантажівок. За даними Суспільного, там зібралось 15 українських вантажівок і ще орієнтовно 20 легкових авто.

Ми так само страждаємо і вони страждають. Але до чого тут перевізники? Ми виконуємо роботу. Зараз війна йде і ми для військових перевозимо вантажі, але нам цього зараз не дають. Нас затискають з однієї й другої сторони – з одної сторони Росія, а з другої – кордони перекриті… Ми хочемо провести мирну акцію… Хочемо показати, що ми теж можемо перекрити кордон для їхніх перевізників,

– розповів перевізник Валерій.

Основний лозунг протесту українських водіїв вантажівок "Вільний рух – перемога обох сторін". Водії на фури прикріпили написи українською, польською та англійською мовами.

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Проте, за словами журналістів, перевізники таки обіцяли створити труднощі для польських водіїв, які будуть в'їжджати в Україну.

"Українські перевізники та водії, які долучилися до акції протесту, планують зупиняти й перешкоджати руху Україною водіям польських вантажівок, які об'їжджають на пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин" загальну чергу", – розповіли журналісти.

Акція протесту на пункті пропуску "Ягодин": дивіться відео

Тривалість акції невідома. За попередніми даними, перевізники планують перебувати на кордоні до 10 березня.

Українські перевізники зупинили першу польську вантажівку

Речник громадської організації "Перевізники західного регіону" Богдан Коваль розповів у ефірі "Суспільне. Спротив", що станом на 12:21 15 лютого мітингувальники уже затримали першу вантажівку на польській реєстрації.

Він заявив, що учасники акції протесту планують забороняти йому проїзд впродовж години. Згодом обіцяють, що дозволять рух.

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Коротко про протест польських фермерів