На протестах у М'янмі вбили щонайменше 550 людей

З початку протестів проти військового перевороту у М'янмі від дій силовиків загинули щонайменше 550 людей. Крім того, майже 3 тисячі осіб затримали та ще багато людей вважаються зниклими безвісти.

Що відбувалося у М'янмі 3 квітня

У суботу в країні відбувся черговий протест. У місті Моніва, що в центральній частині країни, солдати застрелили 3 демонстрантів.

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Крім того, двоє протестувальників загинули на південному заході країни. Багатьох людей затримали, ще дехто отримав поранення.

Загалом від 1 лютого затримали 2750 демонстрантів. Ордери на арешт видали щодо 126 осіб. Сотні затриманих вважаються зниклими безвісти.

Серед них щонайменше 15 є молодші за 16 років. Також відомо, що силовики застрелили 7-річну дівчинку.

Ситуація загострюється

Серед вбитих під час протестів у М'янмі є 46 дітей.

Тим часом загострюється ситуація у штаті Карен, що на кордоні з Таїландом. Впродовж останніх днів військові завдали повітряні удари по штату, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Через ці напади близько 20 тисяч мешканців штату втекли в інші райони країни, ще 3 тисячі – до Таїланду.

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