На протестах у М'янмі вбили щонайменше 550 людей

З початку протестів проти військового перевороту у М'янмі від дій силовиків загинули щонайменше 550 людей. Крім того, майже 3 тисячі осіб затримали та ще багато людей вважаються зниклими безвісти.
Джерело:DW
Що відбувалося у М'янмі 3 квітня
У суботу в країні відбувся черговий протест. У місті Моніва, що в центральній частині країни, солдати застрелили 3 демонстрантів.
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Крім того, двоє протестувальників загинули на південному заході країни. Багатьох людей затримали, ще дехто отримав поранення.
Загалом від 1 лютого затримали 2750 демонстрантів. Ордери на арешт видали щодо 126 осіб. Сотні затриманих вважаються зниклими безвісти.Зверніть увагу! Серед вбитих під час протестів у М'янмі є 46 дітей. Серед них щонайменше 15 є молодші за 16 років. Також відомо, що силовики застрелили 7-річну дівчинку.
Ситуація загострюється
Тим часом загострюється ситуація у штаті Карен, що на кордоні з Таїландом. Впродовж останніх днів військові завдали повітряні удари по штату, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Через ці напади близько 20 тисяч мешканців штату втекли в інші райони країни, ще 3 тисячі – до Таїланду.
Головне про військовий переворот у М'янмі
- 1 лютого 2021 року у М'янмі військові захопили владу. Вони затримали президента та чиновників. У країні запровадили режим надзвичайного стану.
- Військові хочуть провести нові парламентські вибори.
- Люди не згідні з діями силовиків. У містах відбулись масові акції протестів. Військові жорстоко їх придушували і навіть використовували вогнепальну зброю проти демонстрантів
- У День збройних сил, 27 березня, у країні вбили понад 100 людей.