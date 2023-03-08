На протестах у Тбілісі звучав гімн України: вражаюче відео

У Грузії люди знову вийшли на протест через ухвалений парламентом так званий закон "Про іноземних агентів". На мітингу звучав український гімн.

Відео з центру Тбілісі шириться мережею, повідомляє 24 Канал. Таким чином народ Грузії демонструє не тільки підтримку власного європейського майбутнього, але й українського народу, який зараз бореться з ворогом.

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Гімн України на протестах Грузії

Грузини вкотре демонструють свою підтримку Україні на тлі дій проросійської влади, яка, зокрема, планує позбавляти громадянства грузинських добровольців, які на нашому боці воюють проти Росії.

Гімн України на протестах у Тбілісі: дивіться відео

Протести в Грузії: головне

Грузинський парламент у першому читанні схвалив одіозний законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", створений у кращих традиціях російської пропаганди. Фактично повторює російське законодавство про "іноагентів".

Увечері 7 березня під парламентом зібралися тисячі людей на мітинг проти закону. Потім мітингувальники спробували штурмувати парламент, однак силовики відтіснили їх. Використовуючи водомети та сльозогінний газ спецназ зачистив площу Шота Руставелі.

Однак 8 березня мітинги продовжилися. Люди зібралися з вимогами відкликати закон та відпустити затриманих мітингувальників, яких, за попередніми даними, 77.

Президентка Саломе Зурабішвілі підтримала мітингувальників та заявила, що ветуватиме законопроєкт. Водночас ЄС та США засудили силове придушення протестів, а у Держдепі натякнули, що причетні до силових розгонів можуть потрапити під санкції.