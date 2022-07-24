В окупованій Абхазії спалахнули протести через резиденцію путіна

В квазіреспубліці Абхазії люди вийшли на протести через передачу державної землі під будівництво резиденції володимира путіна.

Так, самопроголошена влада передала Путіну 184 гектари лісу та 115 гектарів акваторії й всіх будівель держдачі в Піцунді.

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Резиденцію путіна хочуть побудувати на території унікального заповідника: людям це не сподобалось

Самопроголошений "президент" невизнаної Абхазії Аслан Бжанія 20 липня підтвердив місцевим жителям, що ділянку території унікального заповідника планують передати росії. Місцеві жителі категорично виступили проти. Через акції протесту так званому "парламенту" псевдореспубліки довелося відкласти розгляд угоди про передачу землі.

Аслан Бжанія намагався викрутитися з ситуації та знайти логічне пояснення передачі заповідної ділянки країні-агресорці. Він заявив, що за договором 1995 року Абхазія передавала росії Піцунду в безоплатне користування, та й загалом Піцунда потрібна Росії, бо там "любить бувати Путін, та й Росія має більше грошей для облаштування курорту".

Я вважаю за правильне передати російській стороні будівлі та споруди. Не йдеться про те, що ми передаємо їм у власність землю. Земля у власність не передається. Неодноразово на цю державну дачу приїздив президент російської федерації володимир володимирович путін. Мені також доводилося бути там на зустрічі, це було 25 серпня 2013 року. Після цього він теж туди приїздив,

– заявив самопроголошений президент невизнаної Абхазії.

Грузія не звільнятиме Абхазію військовим шляхом

У 2008 році Росія окупувала 20% території Грузії, створивши там "фейкові республіки" – Абхазію та Південну Осетію.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україні низка воєнних експертів казали, що тепер у Грузії з'явився шанс повернути собі свої землі. Проте прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що ніякого "другого фронту" у Грузії не буде й країна не звільнятиме окуповані території військовим шляхом.

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