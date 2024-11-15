В Абхазії почалися протести через договір з Росією: опозиція намагається штурмом взяти парламент
Під будівлею парламенту Абхазії в Сухумі зібралися протестувальники через перенесення сесії, на якій депутати мали розглядати інвестиційну угоду з Росією. Мітингувальники вимагають відмовитися від угоди.
Протестувальників закидали димовими шашками, але вони прорвали огорожу навколо будівлі парламенту. Про те, яка ситуація в Абхазії – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Яка причина протестів в Абхазії
Наприкінці жовтня в Москві уклали угоду, що надає великому російському бізнесу безпрецедентні пільги, можливість реалізовувати проєкти в Абхазії, а також право володіння землею та майном.
З 1 вересня Москва припинила фінансування абхазького бюджету, вимагаючи, зокрема, схвалення цієї інвестиційної угоди. Абхазька опозиція виступає проти документа, стверджуючи, що його ухвалення спричинить "експансії олігархату".
11 листопада кількох опозиціонерів було затримано, коли вони поверталися зі зборів громадськості в Гудауті, де обговорювали протидію ратифікації угоди з Росією. Абхазька влада звинуватила їх у "протиправних діях щодо депутата парламенту" Алмаса Акаба.
Ці події спричинили хвилю протестів. Спочатку біля будівлі Служби держбезпеки, а потім на майдані Свободи. Опозиція також перекривала ключові мости, що ведуть до столиці Абхазії - Сухумі.
Пізніше міський суд закрив справу проти затриманих опозиціонерів.
Що відбувається в Абхазії
Протестувальники біля парламенту Абхазії вимагають відставки президента. Вони запропонували йому піти мирно. Вісім людей доставлено до лікарні після заворушень в Абхазії, сімом призначено амбулаторне лікування, один з постраждалих залишається в лікарні Протестувальники оточили комплекс урядових будівель. Керівники абхазьких силових відомств проводять переговори із протестувальниками. Протестувальники вантажівкою знесли паркан біля будівлі парламенту і намагаються прорватися всередину. Силовики застосовують сльозогінний газ. Частина правоохоронців перейшла на бік протестувальників. Протестувальники повалили паркан біля парламенту: дивіться відео ЗМІ повідомляють, що звуки подібні на постріли пролунали біля будівлі парламенту Абхазії. Протести в Абхазії: дивіться відео Протестувальники прорвалися на площу перед будівлею парламенту. Наразі вони намагаються прорватися до будівлі парламенту, проте силовики їх не пускають. Для проведення переговорів із протестувальниками вийшли міністр внутрішніх справ та голова служби держбезпеки Абхазії. У Сухумі біля парламенту Абхазії триває акція протесту. Депутати невизнаної республіки мали сьогодні розглянути інвестиційну угоду з Росією, проте відклали це питання щонайменше до наступного тижня. Протестувальники заявляють, що не розійдуться, доки парламент не відмовиться від розгляду угоди взагалі.
"Президенту" Абхазії запропонували мирно піти у відставку
Під час акції протесту постраждали люди
Силовики проводять переговори із протестувальниками
Протестувальники вантажівкою знесли паркан біля будівлі парламенту
Біля будівлі парламенту пролунали вибухи
Протестувальники в Сухумі прорвалися на площу перед будівлею парламенту
У парламенту Абхазії в Сухумі проходить акція протесту
Протестувальники біля парламенту Абхазії вимагають відставки президента. Вони запропонували йому піти мирно.
Вісім людей доставлено до лікарні після заворушень в Абхазії, сімом призначено амбулаторне лікування, один з постраждалих залишається в лікарні
Протестувальники оточили комплекс урядових будівель.
Керівники абхазьких силових відомств проводять переговори із протестувальниками.
Протестувальники вантажівкою знесли паркан біля будівлі парламенту і намагаються прорватися всередину.
Силовики застосовують сльозогінний газ. Частина правоохоронців перейшла на бік протестувальників.
Протестувальники повалили паркан біля парламенту: дивіться відео
ЗМІ повідомляють, що звуки подібні на постріли пролунали біля будівлі парламенту Абхазії.
Протести в Абхазії: дивіться відео
Протестувальники прорвалися на площу перед будівлею парламенту.
Наразі вони намагаються прорватися до будівлі парламенту, проте силовики їх не пускають.
Для проведення переговорів із протестувальниками вийшли міністр внутрішніх справ та голова служби держбезпеки Абхазії.
У Сухумі біля парламенту Абхазії триває акція протесту. Депутати невизнаної республіки мали сьогодні розглянути інвестиційну угоду з Росією, проте відклали це питання щонайменше до наступного тижня.
Протестувальники заявляють, що не розійдуться, доки парламент не відмовиться від розгляду угоди взагалі.