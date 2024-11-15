В Абхазії почалися протести через договір з Росією: опозиція намагається штурмом взяти парламент

Під будівлею парламенту Абхазії в Сухумі зібралися протестувальники через перенесення сесії, на якій депутати мали розглядати інвестиційну угоду з Росією. Мітингувальники вимагають відмовитися від угоди.

Протестувальників закидали димовими шашками, але вони прорвали огорожу навколо будівлі парламенту. Про те, яка ситуація в Абхазії – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Яка причина протестів в Абхазії

Наприкінці жовтня в Москві уклали угоду, що надає великому російському бізнесу безпрецедентні пільги, можливість реалізовувати проєкти в Абхазії, а також право володіння землею та майном.

З 1 вересня Москва припинила фінансування абхазького бюджету, вимагаючи, зокрема, схвалення цієї інвестиційної угоди. Абхазька опозиція виступає проти документа, стверджуючи, що його ухвалення спричинить "експансії олігархату".

11 листопада кількох опозиціонерів було затримано, коли вони поверталися зі зборів громадськості в Гудауті, де обговорювали протидію ратифікації угоди з Росією. Абхазька влада звинуватила їх у "протиправних діях щодо депутата парламенту" Алмаса Акаба.

Ці події спричинили хвилю протестів. Спочатку біля будівлі Служби держбезпеки, а потім на майдані Свободи. Опозиція також перекривала ключові мости, що ведуть до столиці Абхазії - Сухумі.

Пізніше міський суд закрив справу проти затриманих опозиціонерів.

Що відбувається в Абхазії