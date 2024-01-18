Будуть масштабуватися, – Юсов про протести в Башкирії
Уже кілька днів у Росії не вщухають протести. Так, у Башкортостані місцеві жителі вийшли на підтримку активіста, якого засудили на чотири роки буцім за "екстремізм".
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував 24 Каналу ситуацію у країні-агресорці. На його думку, протести у Башкирії – лише початок масштабного невдоволення росіян.
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Протести охоплять всю територію Росії
Представник ГУР МО зазначив, що події у Башкирії – це інші форми протесту, ніж невдоволення про відключення світла або прорив теплотрас у зимовий період. Це вже форма громадянського протесту. І причина – затримання активіста Фаїля Алсинова, який озвучив як антивоєнні тези, так і критику влади.Зауважте! Протягом останнього тижня Росія страждає від екстремальних морозів, а щогодини з'являються нові звістки про аварії. Чергові сто будинків у Новосибірську опинились без тепла й світла, а у будинках біля Москви порозривалися труби від низьких температур.
Башкортостан навряд зможе змінити ситуацію без взаємодії з іншими суб'єктами Росії. Кожна з таких республік, кожна з таких автономних утворень – це складна територія з потенційним прагненням до звільнення від російської колоніальної залежності.
Рано чи пізно такі форми протесту будуть масштабуватися та охоплять всю територію Росії. А за що башкирам гинути? І казахам, і татарам, і самим росіянам, які живуть в Башкирії. За що їм гинути в Україні? Чому Путін і Герасімов придумали, що башкири хочуть загинути в битві за Мар'їнку чи Мелітополь? Що у них спільного з цими територіями й краєм? Тому такі протести цілком логічні. Добре, що такі прояви громадянської свідомості з'являються,
– підкреслив Андрій Юсов.
Головна інформація щодо протестів у Башкирії
- У місті Баймак російської республіки Башкортостан 15 січня почалися масові протести після оголошення вироку, винесеному в місцевому районному суді громадянському активісту Фаїлю Алсинову.
- Так, 17 січня на площі перед будівлею суду зібралися від тисячі людей (за іншими даними – до 5 тисяч), які прийшли підтримати Алсинова. Вони скандували "Фаїль", "Свободу" та "Своїх не здаємо". Натомість силовики їх били та затримували.
- Проти протестувальників біля суду застосували світлошумові гранати. Одна граната навіть підірвалася прямо під ногами одного з мітингувальників. Його відвезли звідти на машині. До будівлі суду приїжджали медики й вже надали допомогу щонайменше 20 потерпілим.
- Місцеві жителі закликають чоловіків, які воюють в Україні, повертатися та захищати Башкирію. Бо, за словами башкирки, поки вони воюють за амбіції однієї людини, себто Владіміра Путіна, їхній народ б'ють кийками ОМОН і росгвардія.