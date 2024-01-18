Будуть масштабуватися, – Юсов про протести в Башкирії

Уже кілька днів у Росії не вщухають протести. Так, у Башкортостані місцеві жителі вийшли на підтримку активіста, якого засудили на чотири роки буцім за "екстремізм".

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував 24 Каналу ситуацію у країні-агресорці. На його думку, протести у Башкирії – лише початок масштабного невдоволення росіян.

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Протести охоплять всю територію Росії

Представник ГУР МО зазначив, що події у Башкирії – це інші форми протесту, ніж невдоволення про відключення світла або прорив теплотрас у зимовий період. Це вже форма громадянського протесту. І причина – затримання активіста Фаїля Алсинова, який озвучив як антивоєнні тези, так і критику влади.

Протягом останнього тижня Росія страждає від екстремальних морозів, а щогодини з'являються нові звістки про аварії . Чергові сто будинків у Новосибірську опинились без тепла й світла, а у будинках біля Москви порозривалися труби від низьких температур.

Башкортостан навряд зможе змінити ситуацію без взаємодії з іншими суб'єктами Росії. Кожна з таких республік, кожна з таких автономних утворень – це складна територія з потенційним прагненням до звільнення від російської колоніальної залежності.

Рано чи пізно такі форми протесту будуть масштабуватися та охоплять всю територію Росії. А за що башкирам гинути? І казахам, і татарам, і самим росіянам, які живуть в Башкирії. За що їм гинути в Україні? Чому Путін і Герасімов придумали, що башкири хочуть загинути в битві за Мар'їнку чи Мелітополь? Що у них спільного з цими територіями й краєм? Тому такі протести цілком логічні. Добре, що такі прояви громадянської свідомості з'являються,

– підкреслив Андрій Юсов.

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