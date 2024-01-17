У Кремлі спрацювали навздогін, – Ступак про заклик Башкирії кидати війну в Україні

Вже третю добу в Башкортостані не вщухають протести. Мешканці закликають покидати війну в Україні та повертатися захищати "батьківщину".

У Кремлі спрацювали на випередження й "традиційними" тезами відповіли мітингувальникам. Детальніше 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Як відреагували у Кремлі

У російських телеграм-каналах шириться відеоролик, на якому невідома башкирка закликає всіх бійців Башкирії залишити територію України та повернутися для захисту свого народу. Жінка заявила, що поки росіяни воюють за амбіції однієї людини, їхній народ б'ють кийками.

У Кремлі одразу здогадалися, що потрібно робити й спрацювали навздогін, змусивши якихось чоловіків у балаклавах та з автоматами записати відео. Вони почали розповідати, що борються з нацизмом поки всередині хтось розвалює країну. Також сказали, що переможуть, а коли повернуться дадуть усім "по трусах",

– підкреслив Іван Ступак.

Звернення башкирки до російських чоловіків

Нагадаємо, мітингувальники вийшли на захист місцевого активіста Фаїля Алсинова, якого звинувачують в нібито "розпалювання міжнаціональної ворожнечі". На протест зібралися близько 5 тисяч осіб.

Події у Башкирії нагадують колишню Румунію

За словами ексспівробітника СБУ, протест у Башкирії хаотичний та не багаточисленний. Тому не варто сподіватися, що путінський режим одразу зруйнується. У таких тоталітарних режимах можна навести аналогію з Румунією у часи правління Ніколае Чаушеску.

Перед руйнацією його режиму в нього був рейтинг 90%. І був він "генієм" Карпат, "правителем" Дунаю й ким тільки не був. Проте все почалося з маленьких заворушень у місті Тімішоара – поліція також виселяла якогось активіста. Але прийшли місцеві й стали йому на захист. У Башкирії дуже схоже. Мені хотілося б, щоб це був перший вибух, який зруйнує останню "кість доміно",

– підкреслив Ступак.

Що відомо про протест у Башкирії