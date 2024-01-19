Спалахнув дуже серйозний протест, – Галлямов розібрав, що відбувається в Башкирії

В Башкирії відбулися протести через те, що місцевого активіста Фаїля Алсинова засудили на 4 роки за "розпалювання міжнаціональної ворожнечі". Насправді люди втомилися від російської влади.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що реальна причина арешту активіста була іншою. Він поширював антивоєнні думки та відділяв регіон від "імперського центру". Такі люди є небезпечними для Кремля.

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Чим особливі протести в Баймаку

Як наголосив Галлямов, Баймак – невелике місто в глушині, де живе менш ніж 20 тисяч населення. Саме це – той самий "глибинний народ", на якого спирається путінська влада. Надзвичайно важливо, що на мітинги вийшло кілька тисяч людей. Це буквально значна частина жителів міста.

Там живе лояльне населення. Якщо воно вже вийшло на вулицю, то значить, що їх дістали. Терпіти неможливо. В основі цих протестів лежить незадоволення політикою федерального центру упродовж останніх десятиліть. Регіони втомилися від московської надцентралізації. Москва забирає собі "вершки", викачує ресурси, а залишає регіонам екологічні проблеми, малі зарплати, деградовану інфраструктуру,

– сказав Галлямов.

Таке незадоволення поступово накопичується. Особливо ще й через те, що Москва роками придушувала культуру регіонів. А війна проти України ще більше "підігріла" протестні настрої.

В Башкирії постійно гонять місцевих на контракт. До всього цього додамо арешт активіста, який про це говорив. В людей постійне відчуття "тупика". Тому й пішли такі протести,

– зауважив Галлямов.

Протести в Башкирії: коротко