Росія перебуватиме в стані тривалого гниття: до чого призведуть протести у Башкирії
У місті Баймак в республіці Башкортостан стався протест на захист місцевого активіста. Утім, це не стане поштовхом до масштабних акцій, бо росіяни здатні лише на бунт.
Про це у розмові з 24 Каналом зазначив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. Всі протести в Росії мають лише локальний характер.
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На що спроможні росіяни
За словами експерта, більшість росіян довіряють Путіну. Вони живуть за програмою "хороший цар – погані бояри". Тому вони будуть жалітися на чиновників-корупціонерів і на цьому все.
"Плюс є такий дуже серйозний інструмент впливу на це все – гроші. На превеликий жаль світова спільнота до кінця не розуміє загрозу, яку становить зараз Росія для навколишнього світу. І тому вона продовжує торгувати. Наприклад, на полях Давосу прем'єр-міністр Індії заявив про необхідність продовження стратегічної співпраці з Росією. В грошовому еквіваленті це 500 мільярдів доларів", – зазначив Грабський.
Тому сподіватися, що ці протести переростуть у щось більше та організоване – сподівання марні. В Росії сьогодні не існує політичної сили, яка могла б сформулювати вимоги суспільства і взяти на себе політичну відповідальність.
А ще один важливий аспект – фрагментарність Росії. Це грає на руку кремлівському режиму.
Хто буде придушувати протести в Башкирії? Поліція – ні. Туди приїдуть умовні чеченці або новосибірці і вони діятимуть з особливою жорстокістю, як вони це роблять протягом останніх десятиліть. Тому такі локальні протести, які могли б перерости у організований спротив і повалити путінський режим на нашу користь – малоймовірно,
– пояснив військовий експерт.
Натомість це може перерости у кримінальні і безконтрольні напади, коли зникне контроль центральної влади.
"Багато опозиційних експертів стверджують, що швидше за все Росія перебуватиме в стані тривалого гниття, що не буде ніяких протестів, а вони будуть просто тихенько деградувати. Так, як приблизно деградувала радянська система, починаючи з другої половини 80-х років", – додав він.
Протести в Башкирії: що про це відомо
- У місті Баймак в республіці Башкортостан, що в Росії 15 січня розпочалася акція протесту на підтримку місцевого активіста Фаїля Алсинова. Його звинувачують у "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі".
- 17 січня від тисячі людей (за іншими даними – до 5 тисяч) зібралися біля будівлі суду, де відбувалося фінальне засідання у справі активіста. Його засудили на 4 роки. Повідомлялося, що силовики почали жорстоко затримувати протестувальників.
- Політологи припускають, що зараз почнуться криваві придушення протесту. Адже Кремль боїться мітингувальників і наслідків їхньої акції. Утім, публічно там вдаватимуть, що нічого не відбувається.