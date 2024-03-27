В Угорщині спалахнули протести: там вимагають відставки Орбана через корупцію

В Угорщині спалахнули протести через звинувачення чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана у корупції. У проросійського політика з'явився опонент.

У столиці Угорщини, місті Будапешт, ввечері 26 березня на протест вийшли кілька тисяч людей. Вони вимагають відставки головного прокурора і прем'єр-міністра країни Віктора Орбана після оприлюднення аудіозапису зі свідченнями корупції в уряді.

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У Орбана з'явився опонент

Протестувальники пройшли маршем від будівлі генеральної прокуратури до парламенту. Частина з них несла факели та вигукувала заклики до відставки.

Перед тими, хто зібрався на демонстрацію виступив Петер Мадяр – колишній чоловік ексміністерки юстиції Угорщини Юдіт Варги. Він і опублікував аудіозапис.

Чоловік підтвердив наміри створити власну партію, аби кинути виклик Орбану на місцевих виборах і виборах до Європарламенту в червні.

Угорці дякують вам... за те, що ви прийшли сьогодні тисячами... щоб сказати владі, що з нас досить,

– сказав Мадяр.

Деталі скандалу

Скандал в Угорщині спалахнув через оприлюднення аудіозапису з голосом колишньої міністерки юстиції Юдіт Варги, на якому вона нібито підтверджує змову угорських урядовців для приховування корупції.

Петер Мадяр, колишній політичний інсайдер, опублікував запис у Facebook і YouTube. Він передав запис до прокуратури в Будапешті, аби його використали його як доказ.

Натомість Варга звинуватила Мадяра у домашньому насильстві під час їхнього шлюбу та стверджувала, що заяви були зроблені під тиском.

Я сказала те, що він хотів почути, щоб якомога швидше втекти. У такій ситуації будь-яка людина може сказати те, що вона не має на увазі в стані страху,

– написала вона.

Мадяр її звинувачення заперечує.

Колись високопоставлений, але маловідомий член політичного оточення Орбана, Мадяр став відомим після інтерв'ю YouTube-каналу Partizan, де він звинуватив уряд Орбана в широкомасштабній корупції та використанні наклепницьких кампаній для дискредитації опонентів.

Прихильники цього експосадовця сподіваються, що його позиція може допомогти змінити політичну систему Угорщини.