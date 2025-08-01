Українське суспільство в першу чергу зреагувало і вийшло на протести через те, у який спосіб проштовхувався законопроєкт №12414, наскільки швидко це відбулося. Громадяни обурилися несправедливості таких рішень, тому що НАБУ і САП – це антикорупційні органи, які не повинні втрачати свою незалежність.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив директор НАБУ Семен Кривонос, наголосивши на тому, що на мітинги вийшло дуже багато молоді, яка сприймала Національне антикорупційне бюро і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, як незалежні інституції, які мають право існувати.

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Про виклики після ухваленого законопроєкту №12414

Функціонування незалежних антикорупційних органів в Україні – це частина демократії, частина руху нашої держави до Європейського Союзу.

Українське суспільство зреагувало не просто на захист НАБУ та САП, а на те, що воно вважало несправедливим,

– озвучив Кривонос.

Директор НАБУ розповів про виклики, з якими зіштовхнувся після ухваленого Верховною Радою законопроєкту №12414, який передбачав підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору, а також протестів українців, які почалися після цього.

Зі слів Кривоноса, у той період важливо було заспокоїти колектив, зберегти його, дати своїй команді впевненість в тому, що буде змога рухатися вперед, що криза буде вирішена спільними зусиллями.

Які плани у керівника НАБУ?

Зараз, уже після того, як вказаним антикорупційним органам повернута незалежність (ВР проголосувала за законопроєкт №13533), директор НАБУ запевнив, що багато часу приділятиме тому, щоб детективи, аналітики й оперативні працівники якісно надалі робили свою роботу.

"Це дуже важливо, тому що запит від суспільства надзвичайно високий. Ми не можемо зараз продемонструвати провисання або припускатися помилок. Ми повинні самоочищуватися, ми повинні самовдосконалюватися", – підкреслив Кривонос.

Директор НАБУ поділився, що ця криза багато чому навчила його команду. Він зауважив на тому, що є над чим працювати, зокрема над помилками, але є чітке бачення, куди треба рухатися для того, щоб викривати ТОП-корупцію, змінювати середовище, щоб всі люди, які підтримували незалежність НАБУ та САП, відчули задоволений запит на справедливість.

Українське суспільство дало НАБУ і САП величезний аванс довіри. Кривонос запевнив, що чітко усвідомлює, що очікування громадян треба виправдати.

У нас зараз величезна відповідальність і ми не маємо права зрадити, розтратити цю довіру українського суспільства,

– підсумував Кривонос.

Нагадаємо, що 31 липня Верховна Рада підтримала ініційований президентом Зеленським законопроєкт про відновлення повноважень НАБУ та САП. Як на це відреагували протестувальники – читайте в матеріалі.