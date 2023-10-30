По-іншому бути й не могло: чому протести у Дагестані є логічними для Росії

Події, що відбулися ввечері 29 жовтня в аеропорту Махачкали були цілком прогнозовані. Справа навіть не в тому, що напередодні у Хасав'юрті відбулися схожі погроми, коли натовп радикалів шукав євреїв у готельних номерах, а так звані правоохоронці не перешкоджали.

У Росії внутрішні проблеми вирішують по-своєму

Прогнозовано оскільки ксенофобія та людиноненависництво стали основою сучасної Росії. Безкарність за це лише посилила почуття ненависті до всіх, хто по-інакшому думає, розмовляє та виглядає.

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У Росії історично склалося, що всі внутрішні проблеми компенсують культивацією в суспільстві ненависті до інших національностей, релігій і навіть до народностей всередині самої ж Росії. Коли росіянам пропаганда не дає чіткої вказівки, кого ненавидіти ззовні, то вони починають ненавидіти один одного, сусідів по федеральних округах, областях.

У 1990-ті ціле десятиліття найжорстокішої економічної кризи взагалі вдавалося час від часу перекривати всенародною ненавистю до "осіб кавказької національності". Ксенофобія стала справжньою паличкою-виручалочкою для некомпетентного, злодійкуватого керівництва Росії, а після приходу до влади Владіміра Путіна ці процеси посилилися. При Путіні конфлікти на національному ґрунті не просто використовували, їх каталізували та заохочували міжнаціональну ненависть.

Саме при Путіні під покровительством ФСБ, під Санкт-Петербургом відкрили центр "Партизан", у якому проходили й продовжують проходити бойову підготовку сотні неонацистів з усього світу. Центром управляє "Російський імперський рух" (РІР). Він забезпечений всім необхідним для вивчення його членами тактики ведення бойових дій у міських умовах. Багато ж "вихованців" цього центру згодом опиняються у гарячих точках, зокрема й у складі ПВК "Вагнера".

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У тому ж таки Санкт-Петербурзі не просто ховається від ФБР, а вільно проживає засновник і лідер американського воєнізованого неонацистського угруповання The Base Рінальдо Назарро, який втік від правосуддя до Росії.

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Саме в Росії офіційно провели "Міжнародний російський консервативний форум", на який з'їхалися представники провідних неонацистських та ультраправих партій з 11 країн Європи. Причому організовувала цей захід партія "Родіна", вихідцем з якої є російський політик Дмітрій Рогозін, який до свого кар'єрного зростання регулярно брав участь у неонацистських сходках.

Саме при Путіні в Росії довгі роки діяла неонацистська організація "Російський образ", яка стала базою для БОРН (бойової організації російських націоналістів). Вона займалася розбійними нападами, а також замовними вбивствами на користь російських спецслужб. Певний стосунок до неї мають журналісти "Комсомольської правди", видання, яке перебуває під патронатом міноборони Росії.

Саме за Путіна російські спецслужби почали активно спонсорувати такі європейські неонацистські організації як:

"Золота зоря" в Греції;

Націонал-демократична партія Німеччини;

болгарська "Атака";

Ліга Ломбардії з Італії;

італійська "Нова сила";

Англійська національна партія;

Партія шведів;

Данська партія та багато-багато інших.

І саме при Путіні була створена точна копія нацистського Гітлер'югенду – Юнармія, в якій дітей вчать вбивати та ненавидіти. Вихідці з цієї армії сповнені ненависті та час від часу розстрілюють своїх однокурсників у навчальних закладах.

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А тому, які ще могли бути прогнози, крім неминучих та масштабних погромів, у країні з такими тенденціями?

Свого часу світова спільнота заплющувала очі на те, як ріс і міцнів нацизм у Німеччині. Аналогічно світ заплющував очі на культивацію неонацизму в Росії. Помилки одні й ті ж, кінцевий результат може бути аналогічним… Поки що це лише перший дзвінок у країні, побудованій на ненависті.