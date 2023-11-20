Кремль триматиме їх у рамцях: чому в Росії можуть дозволити мітинги дружин окупантів

Росією може прокотитися хвиля акцій щодо демобілізації російських військових. Однак адміністрація Владіміра Путіна вже має план, як нейтралізувати цей рух.

Такою думкою із 24 Каналом поділилась голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона впевнена, Кремль намагатиметься прибрати з протестних акцій антивоєнні наративи й обмежить їх гаслами "за все хороше".

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Чому новий рух не є загрозою для Путіна

Вперше дружини мобілізованих росіян вийшли на вулицю 7 листопада, однак тоді їхній протест був майже одразу зірваний. Нову акцію планували провести 25 листопада, однак міськрада Москви не надала для неї дозволу. Водночас у деяких інших містах акції поки що не заборонені.

Виглядає на те, що зараз адміністрація Путіна активно бере під контроль цей рух (дружин мобілізованих – 24 Канал),

– зазначила Романова.

Раніше в аналогічний спосіб Кремль впорався з минулорічним рухом матерів учасників війни, серед яких було багато жінок із протестними настроями. Але потім Путін допустив до себе "контрольованих" або й підставних матерів, із якими диктатор нібито зустрівся та висловив підтримку.

Схожим чином можуть завершитись і теперішні акції дружин мобілізованих. Зараз серед них справді існує незадоволення діями російської влади, яке є поступово набуває антивоєнного забарвлення. Саме тому Кремль і намагається взяти цей рух під контроль.

Ольга Романова про російських рух дружин мобілізованих: дивіться відео

"Звичайно, дозволи на виступи дружин мобілізованих нададуть, однак їх триматимуть у суворо відведених рамцях: за те, щоб (у російських солдатів – 24 Канал) були теплі шкарпетки та рукавиці, курячий бульйон – одним словом, за те, щоб краще воювали", – припустила правозахисниця.

Вона переконана, що у Кремля є достатньо інструментів, щоб в разі потреби "налякати" учасниць протестів й знизити їхню активність.

Що відбувається "на болотах"