На півночі Франції запроваджують комендантську годину через протести
3 липня 2023, 06:26Читать новость на русском
Джерело:Social Bites
На півночі Франції у 10 комунах запровадили комендантську годину. Це пов’язано з протестами.
Час початку комендантської години коливається від 20:00 до 22:00. До того ж вона діє у деяких передмістях Парижа.
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Комендантська година у Франції
Так, комендантська година через протести діятиме у Ліллі, Денані, Круа, Рубе та деяких інших містах. Час початку коливається від 20:00 до 22:00.
Залежно від комуни, обмеження може поширюватися як на всіх мешканців, так і лише на неповнолітніх.
Зазначається, що комендантська година також діє у деяких передмістях Парижа.
Масові протести у Франції: що відомо
- Наприкінці червня у Франції правоохоронці застрелили 17-річного підлітка Нахеля. Один з офіцерів вистрелив хлопцеві прямісінько в груди, завдавши йому травм, не сумісних з життям. Правоохоронець намагався виправдати свої дії. Мовляв, підліток відмовився підкоритися його наказам.
- Після цього спалахнули протести.
- Правоохоронці повідомляли, що за час протестів загалом зареєстрували понад 2 500 пожеж на дорогах. До того ж згоріло понад 1 300 автомобілів.
- Бунтівники 2 липня атакували будинок мера міста Л'аї-ле-Роз. Зокрема, протестувальники в'їхали в дім, коли там перебували члени родини міського голови. Внаслідок цього поранення отримали дружина та дитина мера.
- 38-річному поліцейському, який застрелив Нахеля, пред'явили звинувачення. Його ув'язнили за навмисне убивство.
- Нахеля поховали 1 липня. Він спочиває на кладовищі Мон-Валер'єн, що у Нантері. Проводжали його в останню путь мама, бабуся та кілька сотень небайдужих мешканців.