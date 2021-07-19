Невдоволені посиленням обмежень: у Франції вандали розтрощили центри вакцинації

19 липня 2021 , 17:07
Читать новость на русском

Джерело:

BBC

У Франції тривають масові протести через посилення COVID-обмежень. Ба більше, люди вже не лише у мирний спосіб виявляють невдоволення. Невідомі вандали розтрощили і пограбували 2 центри вакцинації. Це трапилось 17 – 18 липня.

Розтрощили та затопили

Вандали навіть затопили один об'єкт на південному сході Франції. Вони спочатку розтрощили приміщення, а тоді використали пожежні шланги.

До теми Побоїще і сльозогінний газ: у Франції спалахнули масові протести через COVID-паспорти – відео

Ще одну клініку на південному заході країни навпаки підпалили.


У Франції тривають протести / Фото Getty images

Такий вандалізм пов'язали з протестами проти обмежень, адже графіті проти вакцин знайшли біля однієї зі зруйнованих клінік. 


Французів не влаштовують нові обмеження / Фото Getty images

Протести у Франції: коротко

  • Люди звинуватили уряд президента Еммануеля Макрона у порушенні свободи, запровадивши нові правила.
  • Найбільше їх обурюють обов'язкові щеплення для медичних працівників та медичні перепустки для доступу до більшості громадських місць. 
  • У суботу, 17 липня, понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці по всій Франції.
  • Додамо, що влада Франція з 18 липня посилила правила в'їзду для нещеплених туристів з низки країн.
Автор: Тетяна Пасічник