Невдоволені посиленням обмежень: у Франції вандали розтрощили центри вакцинації

17:07

У Франції тривають масові протести через посилення COVID-обмежень. Ба більше, люди вже не лише у мирний спосіб виявляють невдоволення. Невідомі вандали розтрощили і пограбували 2 центри вакцинації. Це трапилось 17 – 18 липня.