Невдоволені посиленням обмежень: у Франції вандали розтрощили центри вакцинації
Джерело:BBC
У Франції тривають масові протести через посилення COVID-обмежень. Ба більше, люди вже не лише у мирний спосіб виявляють невдоволення. Невідомі вандали розтрощили і пограбували 2 центри вакцинації. Це трапилось 17 – 18 липня.
Розтрощили та затопили
Вандали навіть затопили один об'єкт на південному сході Франції. Вони спочатку розтрощили приміщення, а тоді використали пожежні шланги.
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Ще одну клініку на південному заході країни навпаки підпалили.
У Франції тривають протести / Фото Getty images
Такий вандалізм пов'язали з протестами проти обмежень, адже графіті проти вакцин знайшли біля однієї зі зруйнованих клінік.
Французів не влаштовують нові обмеження / Фото Getty images
Протести у Франції: коротко
- Люди звинуватили уряд президента Еммануеля Макрона у порушенні свободи, запровадивши нові правила.
- Найбільше їх обурюють обов'язкові щеплення для медичних працівників та медичні перепустки для доступу до більшості громадських місць.
- У суботу, 17 липня, понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці по всій Франції.
- Додамо, що влада Франція з 18 липня посилила правила в'їзду для нещеплених туристів з низки країн.