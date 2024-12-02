"Не наші правоохоронці, а російський ОМОН": грузинська журналістка про протести в Тбілісі

Влада Грузії заморозила процес євроінтеграції, через що в країні вже кілька днів тривають протести. Правоохоронні органи Грузії діють як російський ОМОН, знущаючись над людьми.

Вони застосовують водомети та б'ють людей, особливо незалежних журналістів. Про це 24 Каналу розповіла грузинська ведуча Ека Мішвеладзе, зауваживши, що дії влади вже не спрацюють, людей вже не зупинити.

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"Не наші правоохоронці, а російський ОМОН"

Грузинська ведуча розповіла, що грузинські правоохоронці поводяться як російські спецпризначенці, а не як поліція Грузії. Вони мали б бути на стороні протестувальників, натомість ж застосовують проти людей водомети, газ, а також сильно б'ють.

Я таке бачила лише в російських містах. Важко уявити, що таке зараз відбувається в Грузії. Маємо надію, що вони (грузинські правоохоронці – 24 Канал) замисляться та перестануть діяти проти народу, який хоче, щоб Грузія була частиною Євросоюзу,

– зауважила Мішвеладзе.

Грузинські протестувальники перебувають в центральній частині Тбілісі, правоохоронні органи їх вже оточили. Сили протистояння перебувають дуже близько.

Зауважте! Четвертий президент Грузії Георгій Марґвелашвілі підкреслив, що Владімір Путін хоче "взяти своє" для переговорів до інавгурації Дональда Трампа в січні наступного року.

Поліція вже захопила приблизно 100 людей та "полює" на незалежних журналістів, на яких вони нападають під час прямих етерів.

Використовують усі російські методи Кремля, залякують людей та шантажують. Однак у проросійської влади вже нічого не проходить, ніхто їх не боїться. Ніхто цього не зупинить, революція в Грузії вже почалась,

– наголосила грузинська ведуча.

До слова, перші сутички у столиці Грузії почались 1 грудня. Грузини уже традиційно збираються біля будівлі парламенту. Мітинги також заплановані під штаб-квартирою Суспільного мовника та бізнес-центром лідера проросійської "Грузинської мрії" Іванішвілі. В інших містах країни також почались протести.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі засудила дії силовиків, назвавши їх "російськими методами", а опозиція закликала до нових протестів проти згортання євроінтеграційного курсу.