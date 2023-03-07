"Путін – х*йло" та "русскій корабль, іди на*уй": на протестах у Грузії зазвучали відомі гасла
7 березня 2023, 23:33Читать новость на русском
Під парламентом Грузії ввечері 7 березня тисячі людей протестують проти ухвалення скандальних проєктів про "іноагентів". На мітингах лунають і українські гасла.
Так, грузини скандують "Путін – х**ло" та "русскій воєнний корабль, іди на*уй". Відео мітингів оприлюднили в мережі, повідомляє 24 Канал.
До речі У Грузії масштабні протести через скандальний закон у стилі Росії: почалися сутички
Що відбувається в Грузії
Протестувальники кидають коктейлі Молотова та кричать відомі в Україні гасла. Крім того, мітингувальники скандують "росіяни" та "раби". Поруч з парламентом вже стоїть водомет, застосували сльозогінний газ.
Протести у Грузії / Фото з телеграм-каналів
Гасла на протестах у Грузії:
Чому грузини вийшли на протести
- Грузинський парламент схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". Це повторює російське законодавство про "іноагентів".
- Законопроєкти внесли до парламенту 26 лютого. Вже 2 березня парламентські комітети їх схвалили у першому читанні.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників. Вона заявила, що накладе вето на скандальний законопроєкт про іноагентів. Вона наголосила, що Грузія бачить своє майбутнє в Європі та нікому не дасть права забрати це майбутнє.