"Путін – х*йло" та "русскій корабль, іди на*уй": на протестах у Грузії зазвучали відомі гасла

Під парламентом Грузії ввечері 7 березня тисячі людей протестують проти ухвалення скандальних проєктів про "іноагентів". На мітингах лунають і українські гасла.

Так, грузини скандують "Путін – х**ло" та "русскій воєнний корабль, іди на*уй". Відео мітингів оприлюднили в мережі, повідомляє 24 Канал.

До речі У Грузії масштабні протести через скандальний закон у стилі Росії: почалися сутички

Що відбувається в Грузії

Протестувальники кидають коктейлі Молотова та кричать відомі в Україні гасла. Крім того, мітингувальники скандують "росіяни" та "раби". Поруч з парламентом вже стоїть водомет, застосували сльозогінний газ.



Протести у Грузії / Фото з телеграм-каналів

Гасла на протестах у Грузії:

Чому грузини вийшли на протести